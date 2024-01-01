Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
SBX602C8DU/97
Kết nối Wi-Fi
SBX602 hỗ trợ nhiều phương pháp mở khóa khác nhau. Két sắt có núm khóa dạng ống lồng hỗ trợ vân tay cải tiến để bảo mật tốt hơn. Cùng với kết nối Wi-Fi và chế độ xác thực kép, két sắt cung cấp giải pháp cất giữ an toàn và thuận tiện.
Mở khóa bằng vân tay
Núm khóa dạng ống lồng điện tử
Kết nối Wi-Fi
Xác thực hai yếu tố
Két sắt được trang bị một bảng điều khiển kỹ thuật số giấu kín và các nút bật cảm ứng. Công nghệ vân tay sinh trắc học bán dẫn tiên tiến đảm bảo nhận dạng chính xác và có độ an toàn cao. Ngoài ra còn có lỗ khóa cơ nằm ở mặt bên của cửa mang lại trải nghiệm mở khóa dễ dàng và an toàn.
Két sắt được làm từ thép tấm hợp kim cacbon cường độ cao, được cắt và tạo hình bằng công nghệ laser, mang lại khả năng chống cạy phá, đập phá, khoan phá hiệu quả. Cấu tạo mạnh mẽ và bền của két sắt đảm bảo bảo mật dài lâu. Thiết kế hai đường tối giản của cửa không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn tăng thêm phong cách hiện đại cho két.
Bên trong két được tích hợp đèn nhìn đêm tự động phát sáng khi mở két, giúp người dùng dễ dàng định vị và lấy đồ trong môi trường thiếu sáng.
Đánh giá
Tuổi thọ pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức sử dụng thực tế.
“Núm khóa dạng ống lồng điện tử tích hợp vân tay” đã được nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tiện ích.