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6000 SeriesKét sắt thông minh

SBX602C7GU/97

Kết nối Wi-Fi

SBX602 hỗ trợ nhiều phương pháp mở khóa khác nhau. Két sắt có núm khóa dạng ống lồng hỗ trợ vân tay cải tiến để bảo mật tốt hơn. Cùng với kết nối Wi-Fi và chế độ xác thực kép, két sắt cung cấp giải pháp cất giữ an toàn và thuận tiện.

Xem tất cả lợi ích

Tăng cường bảo mật với tính năng bảo vệ theo thời gian thực

Kết nối Wi-Fi

  • Mở khóa bằng vân tay

  • Núm khóa dạng ống lồng điện tử

  • Kết nối Wi-Fi

  • Xác thực hai yếu tố

Mở đóng nhanh chóng và tiện lợi.

Mở đóng nhanh chóng và tiện lợi.

Két sắt được trang bị một bảng điều khiển kỹ thuật số giấu kín và các nút bật cảm ứng. Công nghệ vân tay sinh trắc học bán dẫn tiên tiến đảm bảo nhận dạng chính xác và có độ an toàn cao. Ngoài ra còn có lỗ khóa cơ nằm ở mặt bên của cửa mang lại trải nghiệm mở khóa dễ dàng và an toàn.

Cung cấp khả năng bảo vệ liền mạch

Cung cấp khả năng bảo vệ liền mạch

Két sắt được làm từ thép tấm hợp kim cacbon cường độ cao, được cắt và tạo hình bằng công nghệ laser, mang lại khả năng chống cạy phá, đập phá, khoan phá hiệu quả. Cấu tạo mạnh mẽ và bền của két sắt đảm bảo bảo mật dài lâu. Thiết kế hai đường tối giản của cửa không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn tăng thêm phong cách hiện đại cho két.

Cho phép mở đóng dễ dàng

Cho phép mở đóng dễ dàng

Nội thất tủ có cách bố trí phân tán, hoàn chỉnh với các ngăn kéo có ray dẫn hướng, giúp dễ dàng cất giữ các đồ vật có giá trị, ví dụ như đồ trang sức và đồ vật nhỏ. Nội thất bằng da tổng hợp mang lại cảm giác thoải mái, đảm bảo trải nghiệm sử dụng dễ chịu.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Tuổi thọ pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức sử dụng thực tế.

  2. “Núm khóa dạng ống lồng điện tử tích hợp vân tay” đã được nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tiện ích.