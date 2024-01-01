Mở đóng nhanh chóng và tiện lợi.

Két sắt được trang bị một bảng điều khiển kỹ thuật số giấu kín và các nút bật cảm ứng. Công nghệ vân tay sinh trắc học bán dẫn tiên tiến đảm bảo nhận dạng chính xác và có độ an toàn cao. Ngoài ra còn có lỗ khóa cơ nằm ở mặt bên của cửa mang lại trải nghiệm mở khóa dễ dàng và an toàn.