Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SBX602C6GU/97
Kết nối Wi-Fi
SBX602 hỗ trợ nhiều phương pháp mở khóa khác nhau. Két sắt có núm khóa dạng ống lồng hỗ trợ vân tay cải tiến để bảo mật tốt hơn. Cùng với kết nối Wi-Fi và chế độ xác thực kép, két sắt cung cấp giải pháp cất giữ an toàn và thuận tiện.
Mở khóa bằng vân tay
Núm khóa dạng ống lồng điện tử
Kết nối Wi-Fi
Xác thực hai yếu tố
Thông qua kết nối Wi-Fi của thiết bị di động, hệ thống giám sát thông minh của chúng tôi đảm bảo cập nhật bảo mật két sắt theo thời gian thực, giúp bạn yên tâm hơn khi vắng nhà.
Két sắt được trang bị một bảng điều khiển kỹ thuật số giấu kín và các nút bật cảm ứng. Công nghệ vân tay sinh trắc học bán dẫn tiên tiến đảm bảo nhận dạng chính xác và có độ an toàn cao. Ngoài ra còn có lỗ khóa cơ nằm ở mặt bên của cửa mang lại trải nghiệm mở khóa dễ dàng và an toàn.
Ở chế độ bảo mật nâng cao, việc mở cửa tủ yêu cầu xác minh hai bộ vân tay hoặc mật khẩu đã được định cấu hình bất kỳ, cung cấp biện pháp bảo vệ hai lớp để đảm bảo an toàn cho các đồ vật có giá trị của bạn.
Đánh giá
Tuổi thọ pin được kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm. Tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi do các yếu tố khác nhau ví dụ như môi trường thử nghiệm, tình huống sử dụng và mức tiêu thụ do sử dụng trong thời gian dài.
Núm khóa dạng ống lồng điện tử tích hợp vân tay đã được nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tiện ích.