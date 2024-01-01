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5000 SeriesKét sắt thông minh

SBX501C7P0/97

Nâng cao an toàn cháy nổ cho ngôi nhà của bạn

Thiết kế mới, không tay nắm và cửa mở tự động. Bàn phím kỹ thuật số sẽ bật lại khi có người chạm vào. Được chế tạo từ thép hợp kim carbon thấp và vật liệu chống cháy tiên tiến, SBX501 đảm bảo cả khả năng chống cháy và an ninh.

Xem tất cả lợi ích

Với công nghệ tiên tiến

Nâng cao an toàn cháy nổ cho ngôi nhà của bạn

  • Bàn phím kỹ thuật số tích hợp

  • Vật liệu chống cháy

  • Hệ thống điều khiển thông minh

  • Cảnh báo bất thường

Tăng tính tiện lợi

Tăng tính tiện lợi

Với bảng điều khiển kỹ thuật số tích hợp kích hoạt ngay trong tầm tay, két sắt sử dụng công nghệ vân tay bán dẫn để xác minh chính xác, cho phép mở khóa bằng một lần chạm. Để thuận tiện hơn, két sắt cũng bao gồm thiết kế chìa khóa cơ, đảm bảo trải nghiệm mở khóa mượt mà và thuận tiện.

Cung cấp tính thẩm mỹ tinh tế và thống nhất

Cung cấp tính thẩm mỹ tinh tế và thống nhất

Két chống cháy có tấm cửa không tay nắm sáng tạo, thể hiện thiết kế khéo léo đặc biệt. Bên trong, két sắt được làm từ các tấm thép hợp kim carbon thấp chắc chắn và vật liệu chống cháy độc quyền. Bề mặt cửa sáng bóng và được trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính an toàn, khả năng chống cháy và tính thẩm mỹ.

Để sắp xếp linh hoạt

Để sắp xếp linh hoạt

Nội thất rộng rãi của két sắt cung cấp không gian rộng rãi để cất giữ an toàn nhiều loại đồ vật có giá trị. Kệ có thể điều chỉnh giúp cất giữ các vật dụng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu cất giữ linh hoạt của bạn.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Tuổi thọ pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức sử dụng thực tế.

  2. Tất cả độ dày đều là độ dày tối đa.

  3. Xếp hạng chống cháy: UL350-2HR