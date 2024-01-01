Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
SBX501C5P0/97
Nâng cao an toàn cháy nổ cho ngôi nhà của bạn
Thiết kế mới, không tay nắm và cửa mở tự động. Bàn phím kỹ thuật số sẽ bật lại khi có người chạm vào. Được chế tạo từ thép hợp kim carbon thấp và vật liệu chống cháy tiên tiến, SBX501 đảm bảo cả khả năng chống cháy và an ninh.
Bàn phím kỹ thuật số tích hợp
Vật liệu chống cháy
Hệ thống điều khiển thông minh
Cảnh báo bất thường
Với bảng điều khiển kỹ thuật số tích hợp kích hoạt ngay trong tầm tay, két sắt sử dụng công nghệ vân tay bán dẫn để xác minh chính xác, cho phép mở khóa bằng một lần chạm. Để thuận tiện hơn, két sắt cũng bao gồm thiết kế chìa khóa cơ, đảm bảo trải nghiệm mở khóa mượt mà và thuận tiện.
Két chống cháy có tấm cửa không tay nắm sáng tạo, thể hiện thiết kế khéo léo đặc biệt. Bên trong, két sắt được làm từ các tấm thép hợp kim carbon thấp chắc chắn và vật liệu chống cháy độc quyền. Bề mặt cửa sáng bóng và được trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính an toàn, khả năng chống cháy và tính thẩm mỹ.
Nội thất rộng rãi của két sắt cung cấp không gian rộng rãi để cất giữ an toàn nhiều loại đồ vật có giá trị. Kệ có thể điều chỉnh giúp cất giữ các vật dụng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu cất giữ linh hoạt của bạn.
Đánh giá
Tuổi thọ pin (thời gian chờ) phụ thuộc vào mức sử dụng thực tế.
Tất cả độ dày đều là độ dày tối đa.
Xếp hạng chống cháy: UL350-2HR