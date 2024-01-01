Nâng cao an toàn cháy nổ cho ngôi nhà của bạn

Thiết kế mới, không tay nắm và cửa mở tự động. Bàn phím kỹ thuật số sẽ bật lại khi có người chạm vào. Được chế tạo từ thép hợp kim carbon thấp và vật liệu chống cháy tiên tiến, SBX501 đảm bảo cả khả năng chống cháy và an ninh.