Để sạc điện thoại nhanh chóng và dễ dàng

Hầu hết các điện thoại trên thị trường đều có thể sử dụng chức năng sạc không dây của SBX301. Chỉ cần đặt điện thoại của bạn lên trên vị trí sạc không dây để sạc điện thoại. Ngoài ra còn có một cổng USB ở góc trên cùng bên trái để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn sạc hơn.