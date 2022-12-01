Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
SBX301P5BC/97
Thiết kế bàn đầu giường
Thiết kế đồ nội thất làm sáng không gian sống, giúp SBX301 trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho bàn đầu giường. Trong khi bảo vệ các đồ vật có giá trị của bạn, SBX301 cũng hỗ trợ sạc không dây, mang lại trải nghiệm bảo quản an toàn vượt trội.
Thiết kế nội thất
Bộ sạc không dây
Hệ thống dự phòng
Nhiều chức năng cảnh báo
Hầu hết các điện thoại trên thị trường đều có thể sử dụng chức năng sạc không dây của SBX301. Chỉ cần đặt điện thoại của bạn lên trên vị trí sạc không dây để sạc điện thoại. Ngoài ra còn có một cổng USB ở góc trên cùng bên trái để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn sạc hơn.
Bạn có thể mở khóa tủ phía dưới bằng dấu vân tay hoặc mã PIN. Bảng điều khiển mở khóa được thiết kế ẩn bên trong ngăn kéo để bảo mật hơn. Bảng điều khiển mờ có khả năng chống trầy xước và không để lại dấu vân tay, để bạn không phải lo lắng mỗi lần mở khóa.
SBX301 có một tủ nguyên khối với khoảng cách giữa cửa và khung được giảm thiểu, giúp tủ chắc chắn và an toàn.
Đánh giá
Sạc qua cổng USB chỉ hỗ trợ các thiết bị có dòng điện không quá 2A.
Sạc không dây hỗ trợ các model điện thoại sau đây: đang thử nghiệm