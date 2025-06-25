Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
SBX202C7D0/97
Thiết kế núm khóa dạng ống lồng
SBX202 hỗ trợ mở khóa bằng vân tay, mật khẩu và chìa khóa cơ, với núm khóa dạng ống lồng an toàn và thanh lịch. Thiết kế bảng điều khiển tích hợp, đẹp và phong cách. Chế độ bảo mật xác minh kép đảm bảo giải pháp cất giữ an toàn.
Núm khóa cơ học dạng ống lồng
Mở khóa bằng vân tay
Xác thực hai yếu tố
Cảnh báo bất thường
Két sắt có bàn phím kỹ thuật số cảm ứng kích hoạt bằng cách chạm nhẹ, kết hợp với công nghệ vân tay sinh trắc học bán dẫn để nhận dạng chính xác và an toàn. Ngoài ra, két sắt có một lỗ khóa cơ học ẩn, cung cấp nhiều tùy chọn mở khóa tiện lợi cho bạn.
SBX202 được chế tạo từ một khối thép hợp kim carbon thấp, với các đường nối tối thiểu và không có điểm nạy, ngăn chặn hiệu quả việc nạy, đập và khoan. Cửa có thiết kế toàn chiều dài không có khung trên hoặc khung dưới bổ sung, được nhấn bằng viền hợp kim nhôm để có vẻ ngoài hiện đại, phong cách.
Thiết kế cất giữ nhiều lớp phân chia không gian bên trong một cách hiệu quả để phân loại đồ vật có giá trị một cách có tổ chức. Lớp da bên trong mềm mại và đàn hồi, ngăn ngừa hư hỏng do va đập đồng thời đảm bảo cất giữ an toàn.
1.0
trên 5
1
Đánh giá
CL LEOW
25/06/2025
Malaysia
disappointed to this company.... very bad delivery service..
Đánh giá này được thực hiện cho 2000 Series SBX202C7D0 Smart safe box
Ngày Sử Dụng 2025-05-25
Đánh giá này được thực hiện cho 2000 Series SBX202C7D0 Smart safe box
Ngày Sử Dụng 2025-05-25
Tuổi thọ pin được kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm. Tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi do các yếu tố khác nhau ví dụ như môi trường thử nghiệm, tình huống sử dụng và mức tiêu thụ do sử dụng trong thời gian dài.