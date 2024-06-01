Bảo vệ chắc chắn, kiểu dáng đẹp

SBX202 được chế tạo từ một khối thép hợp kim carbon thấp, với các đường nối tối thiểu và không có điểm nạy, ngăn chặn hiệu quả việc nạy, đập và khoan. Cửa có thiết kế toàn chiều dài không có khung trên hoặc khung dưới bổ sung, được nhấn bằng viền hợp kim nhôm để có vẻ ngoài hiện đại, phong cách.