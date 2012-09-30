Đài FM kỹ thuật số tích hợp

Radio số, ngoài khả năng truyền tín hiệu FM tương tự, là một phương thức phát sóng vô tuyến mới qua hệ thống mạng thiết bị phát kỹ thuật số mặt đất. Thiết bị này mang đến cho người nghe nhiều lựa chọn hơn và thông tin được truyền phát với chất lượng âm thanh rõ ràng, không bị vỡ. Công nghệ cho phép thiết bị thu bắt được tín hiệu mạnh nhất có thể tìm thấy. Với các trạm phát kỹ thuật số, bạn sẽ không phải nhớ tần số nữa và thiết bị được dò sóng theo tên trạm phát, không phải dò đi dò lại.