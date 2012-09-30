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Ngừng sản xuất

Loa bỏ túi

SBM130BLU/00

Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD/USB. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.

Xem tất cả lợi ích

Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

  • Màu xanh lam

  • USB

Phát lại dễ dàng từ USB/thẻ MicroSD

Chỉ cần nạp USB hoặc thẻ MicroSD với nội dung mong muốn, cắm vào máy phát - và không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu các lựa chọn giải trí.

Đài FM kỹ thuật số tích hợp

Radio số, ngoài khả năng truyền tín hiệu FM tương tự, là một phương thức phát sóng vô tuyến mới qua hệ thống mạng thiết bị phát kỹ thuật số mặt đất. Thiết bị này mang đến cho người nghe nhiều lựa chọn hơn và thông tin được truyền phát với chất lượng âm thanh rõ ràng, không bị vỡ. Công nghệ cho phép thiết bị thu bắt được tín hiệu mạnh nhất có thể tìm thấy. Với các trạm phát kỹ thuật số, bạn sẽ không phải nhớ tần số nữa và thiết bị được dò sóng theo tên trạm phát, không phải dò đi dò lại.

AUX-in cho kết nối dễ dàng đến hầu như mọi thiết bị điện tử

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