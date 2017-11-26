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Ngừng sản xuất

Loa bỏ túi

SBM100ORG/00

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.

Xem tất cả lợi ích

Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

  • Màu da cam

AUX-in cho kết nối dễ dàng đến hầu như mọi thiết bị điện tử

Nhỏ gọn và di động

Công suất đầu ra 1,5W RMS

Hệ thống này có tổng công suất đầu ra 1,5W RMS. RMS có nghĩa là Root Mean Square (Căn trung bình bình phương), là số đo điển hình của công suất âm thanh, hoặc chính xác hơn, là công suất điện được truyền từ bộ khuếch đại âm thanh sang loa, được đo bằng watt. Giá trị công suất điện được truyền sang loa và độ nhạy của loa định ra công suất âm thanh được tạo ra. Công suất điện năng càng cao, công suất âm thanh do loa phát ra càng mạnh.

Thông số kỹ thuật

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5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

26/11/2017

Philippines

Philippines

An underestimated full featured little unit

An underestimated full featured little unit. Will play music off an SD card, FM, aux in or serve music to a set of headphones. Crazy loud for such a small unit.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SBM100ORG Portable speaker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SBM100ORG Portable speaker

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