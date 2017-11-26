Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SBM100ORG/00
Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn
Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.
Màu da cam
Hệ thống này có tổng công suất đầu ra 1,5W RMS. RMS có nghĩa là Root Mean Square (Căn trung bình bình phương), là số đo điển hình của công suất âm thanh, hoặc chính xác hơn, là công suất điện được truyền từ bộ khuếch đại âm thanh sang loa, được đo bằng watt. Giá trị công suất điện được truyền sang loa và độ nhạy của loa định ra công suất âm thanh được tạo ra. Công suất điện năng càng cao, công suất âm thanh do loa phát ra càng mạnh.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Triumphant
26/11/2017
Philippines
An underestimated full featured little unit
An underestimated full featured little unit. Will play music off an SD card, FM, aux in or serve music to a set of headphones. Crazy loud for such a small unit.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SBM100ORG Portable speaker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SBM100ORG Portable speaker