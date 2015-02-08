Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SBM100GRY/00
Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn
Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.
Xám
Hệ thống này có tổng công suất đầu ra 1,5W RMS. RMS có nghĩa là Root Mean Square (Căn trung bình bình phương), là số đo điển hình của công suất âm thanh, hoặc chính xác hơn, là công suất điện được truyền từ bộ khuếch đại âm thanh sang loa, được đo bằng watt. Giá trị công suất điện được truyền sang loa và độ nhạy của loa định ra công suất âm thanh được tạo ra. Công suất điện năng càng cao, công suất âm thanh do loa phát ra càng mạnh.
3.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
sevesteen
08/02/2015
Singapore
Good sound for the size
The sound is good for the size and portability. Haven't tried to use the radio, and the lack of a shuffle mode makes the built-in MP3 player almost useless for music, although it would probably be fine for podcasts and audiobooks.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SBM100GRY Portable speaker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SBM100GRY Portable speaker