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  • Cạo sát không lo tổn hại làn da Cạo sát không lo tổn hại làn da Cạo sát không lo tổn hại làn da

    Shaver Series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

    S5880/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo sát không lo tổn hại làn da

    Philips Series 5000 được thiết kế cho nam giới muốn trải nghiệm cạo râu hằng ngày mạnh mẽ và thoải mái. Máy cạo hiệu quả ngay cả với râu 3 ngày, và Công nghệ SkinIQ tự động điều chỉnh theo mật độ râu, mang lại cảm giác cạo mạnh mẽ, thoải mái và đồng đều.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 3.355.000 đ

    Shaver Series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

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    Cạo sát không lo tổn hại làn da

    với Công nghệ SkinIQ

    • Lưỡi cạo SteelPrecision
    • Cảm biến bộ điều hợp nguồn
    • Đầu cạo linh hoạt 360 độ
    • Đầu tỉa tóc mai và ria mép tích hợp
    • Bảo hành lên đến 5 năm**
    Cắt sát và hiệu quả trong từng lần đi qua

    Cắt sát và hiệu quả trong từng lần đi qua

    Với tới 90.000 lần cắt mỗi phút, lưỡi cạo SteelPrecision cắt nhiều lông hơn trong mỗi lần đi qua, mang lại trải nghiệm cạo sát và hiệu quả. 45 lưỡi hiệu suất cao tự mài và được sản xuất tại châu Âu, đảm bảo hiệu suất cắt đáng tin cậy, lần cạo nào cũng hiệu quả.

    Tự động thích ứng với mật độ râu, cạo dễ dàng hơn

    Tự động thích ứng với mật độ râu, cạo dễ dàng hơn

    Cảm biến thông minh này đọc mật độ râu 250 lần mỗi giây và tự động điều chỉnh lực cắt khi bạn cạo. Cảm biến giúp máy cạo râu xử lý hiệu quả những vùng râu dày hơn, mang lại trải nghiệm cạo mượt mà, dễ dàng và đồng đều.

    Bám sát đường cong khuôn mặt để cạo sát và thoải mái hơn.

    Bám sát đường cong khuôn mặt để cạo sát và thoải mái hơn.

    Đầu cạo hoàn toàn linh hoạt xoay 360° để duy trì tiếp xúc sát với các đường cong trên mặt và đầu. Điều này giúp mang lại trải nghiệm cạo sạch, thoải mái, ngay cả ở những vùng khó cạo như cổ và đường hàm.

    Định hướng lông vào vị trí cắt tối ưu

    Định hướng lông vào vị trí cắt tối ưu

    Bề mặt đầu cạo được thiết kế với các kênh dẫn tóc, giúp định hướng lông hiệu quả để cắt sạch hơn. Thiết kế này cải thiện độ chính xác và đảm bảo kết quả cạo đồng đều trên các vùng khác nhau của khuôn mặt.

    Mở nhanh, dễ rửa và vệ sinh

    Mở nhanh, dễ rửa và vệ sinh

    Vệ sinh máy cạo râu trở nên nhanh chóng trong vài giây. Chỉ cần nhấn nút, đầu cạo sẽ bật mở để bạn dễ dàng rửa dưới nước và sẵn sàng cho lần cạo tiếp theo.

    Đầu tỉa chính xác tích hợp ngay trên tay cầm

    Đầu tỉa chính xác tích hợp ngay trên tay cầm

    Hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa chính xác tích hợp. Rất lý tưởng để chăm sóc ria mép, tạo kiểu tóc mai và thực hiện những chi tiết nhỏ nhanh chóng mà không cần đến dụng cụ khác.

    Cạo tới 60 phút sau mỗi lần sạc đầy

    Cạo tới 60 phút sau mỗi lần sạc đầy

    Tận hưởng tới 60 phút cạo râu không dây sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian cạo đáng tin cậy này phù hợp cho thói quen hằng ngày tại nhà hoặc khi di chuyển.

    Sạc đầy trong 1 giờ, sạc nhanh 5 phút

    Sạc đầy trong 1 giờ, sạc nhanh 5 phút

    Sạc đầy máy cạo râu chỉ trong 1 giờ nhờ pin lithium-ion mạnh mẽ. Nếu gấp, sạc nhanh 5 phút cung cấp đủ năng lượng cho một lần cạo đầy đủ.

    Sạc tiện lợi, giảm lãng phí bộ chuyển đổi

    Sạc tiện lợi, giảm lãng phí bộ chuyển đổi

    Sạc USB-A cung cấp cách tiện lợi để cấp năng lượng cho máy cạo râu, đồng thời giúp giảm lãng phí do bộ chuyển đổi không cần thiết. Nếu bạn cần bộ đổi nguồn, một bộ cung cấp phù hợp có sẵn qua dịch vụ hỗ trợ Philips.

    Thiết kế hướng tới sự bền vững

    Thiết kế hướng tới sự bền vững

    Máy cạo râu này đi kèm Eco Passport. Nhà máy sản xuất lưỡi cạo sử dụng 100% điện năng tái tạo, và bao bì được làm từ vật liệu có thể tái chế, giúp bạn lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường.

    Độ bền cao với bảo hành lên tới 5 năm****

    Độ bền cao với bảo hành lên tới 5 năm****

    Máy cạo râu Philips được thiết kế để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Đăng ký sản phẩm của bạn để nhận bảo hành mở rộng lên tới 5 năm, giúp bạn yên tâm cạo râu trong nhiều năm.

    Cạo khô, ướt hoặc ngay cả khi tắm

    Lựa chọn chế độ cạo phù hợp với bạn. Thưởng thức trải nghiệm cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt sảng khoái với gel hoặc bọt. Thiết kế chống nước còn cho phép bạn cạo ngay trong phòng tắm, mang lại sự tiện lợi tối đa.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Đầu tỉa tóc mai và ria mép tích hợp
      Di chuyển và bảo quản
      Nắp bảo vệ
      Đi kèm cáp USB-A
      Không đi kèm bộ đổi nguồn

    • Công suất

      Sạc điện
      • Sạc đầy trong 1 giờ
      • Sạc nhanh 5 phút
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Kiểu pin
      Li-ion
      Điện áp tự động
      5 V
      Tiêu thụ điện tối đa
      9  W

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xám than
      Thân bàn chải
      Nắm kẹp bằng cao su
      Đầu dao cạo
      Có góc cạnh

    • Dịch vụ

      Đầu cạo thay thế SH71
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH71

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      Lưỡi cạo SteelPrecision
      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo linh hoạt 360 độ
      Công nghệ SkinIQ
      Cảm biến bộ điều hợp nguồn

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      • Màn hình LED
      • Chỉ báo mức pin
      • Khóa du lịch
      Vệ sinh
      • Nút mở trong một lần chạm
      • Làm sạch được toàn bộ máy
      Sạc điện
      Sạc USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      Khô và ướt
      Sử dụng khô và ướt

    Badge-D2C

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    • *Bảo hành 2 năm + mở rộng 3 năm khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.
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