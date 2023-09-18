S5880/20
Cạo sát không lo tổn hại làn da
Philips Series 5000 được thiết kế cho nam giới muốn trải nghiệm cạo râu hằng ngày mạnh mẽ và thoải mái. Máy cạo hiệu quả ngay cả với râu 3 ngày, và Công nghệ SkinIQ tự động điều chỉnh theo mật độ râu, mang lại cảm giác cạo mạnh mẽ, thoải mái và đồng đều.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với tới 90.000 lần cắt mỗi phút, lưỡi cạo SteelPrecision cắt nhiều lông hơn trong mỗi lần đi qua, mang lại trải nghiệm cạo sát và hiệu quả. 45 lưỡi hiệu suất cao tự mài và được sản xuất tại châu Âu, đảm bảo hiệu suất cắt đáng tin cậy, lần cạo nào cũng hiệu quả.
Cảm biến thông minh này đọc mật độ râu 250 lần mỗi giây và tự động điều chỉnh lực cắt khi bạn cạo. Cảm biến giúp máy cạo râu xử lý hiệu quả những vùng râu dày hơn, mang lại trải nghiệm cạo mượt mà, dễ dàng và đồng đều.
Đầu cạo hoàn toàn linh hoạt xoay 360° để duy trì tiếp xúc sát với các đường cong trên mặt và đầu. Điều này giúp mang lại trải nghiệm cạo sạch, thoải mái, ngay cả ở những vùng khó cạo như cổ và đường hàm.
Bề mặt đầu cạo được thiết kế với các kênh dẫn tóc, giúp định hướng lông hiệu quả để cắt sạch hơn. Thiết kế này cải thiện độ chính xác và đảm bảo kết quả cạo đồng đều trên các vùng khác nhau của khuôn mặt.
Vệ sinh máy cạo râu trở nên nhanh chóng trong vài giây. Chỉ cần nhấn nút, đầu cạo sẽ bật mở để bạn dễ dàng rửa dưới nước và sẵn sàng cho lần cạo tiếp theo.
Hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa chính xác tích hợp. Rất lý tưởng để chăm sóc ria mép, tạo kiểu tóc mai và thực hiện những chi tiết nhỏ nhanh chóng mà không cần đến dụng cụ khác.
Tận hưởng tới 60 phút cạo râu không dây sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian cạo đáng tin cậy này phù hợp cho thói quen hằng ngày tại nhà hoặc khi di chuyển.
Sạc đầy máy cạo râu chỉ trong 1 giờ nhờ pin lithium-ion mạnh mẽ. Nếu gấp, sạc nhanh 5 phút cung cấp đủ năng lượng cho một lần cạo đầy đủ.
Sạc USB-A cung cấp cách tiện lợi để cấp năng lượng cho máy cạo râu, đồng thời giúp giảm lãng phí do bộ chuyển đổi không cần thiết. Nếu bạn cần bộ đổi nguồn, một bộ cung cấp phù hợp có sẵn qua dịch vụ hỗ trợ Philips.
Máy cạo râu này đi kèm Eco Passport. Nhà máy sản xuất lưỡi cạo sử dụng 100% điện năng tái tạo, và bao bì được làm từ vật liệu có thể tái chế, giúp bạn lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường.
Máy cạo râu Philips được thiết kế để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Đăng ký sản phẩm của bạn để nhận bảo hành mở rộng lên tới 5 năm, giúp bạn yên tâm cạo râu trong nhiều năm.
Lựa chọn chế độ cạo phù hợp với bạn. Thưởng thức trải nghiệm cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt sảng khoái với gel hoặc bọt. Thiết kế chống nước còn cho phép bạn cạo ngay trong phòng tắm, mang lại sự tiện lợi tối đa.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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