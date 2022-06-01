Máy cạo râu có Hộ chiếu thân thiện với môi trường

Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Với các lưỡi cạo được sản xuất bằng 100% điện tái tạo và bao bì được làm bằng vật liệu có thể tái chế, tất cả các máy cạo râu đều có Hộ chiếu thân thiện với môi trường (Eco Passport).