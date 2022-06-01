S5582/20
Cạo sát không lo tổn hại làn da
Máy cạo râu Series 5000 của Philips cung cấp hiệu suất mạnh mẽ, giờ đây cắt được nhiều râu hơn trong mỗi lần cạo*. Được trang bị công nghệ SkinIQ tiên tiến, máy cạo râu cảm nhận và điều chỉnh tốc độ cạo theo mật độ lông trên khuôn mặt để da dễ chịu hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy cạo râu Philips này có khả năng cạo mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng với da, 45 lưỡi cắt SteelPrecision tự mài bén hoàn thành tới 90.000 thao tác cắt mỗi phút, cắt nhiều râu hơn trên mỗi lần cạo** cho hiệu quả cạo sạch sẽ và thoải mái.
Cảm biến râu và da mặt thông minh của máy cạo râu sẽ ghi mật độ râu 125 lần mỗi giây. Công nghệ tự động điều chỉnh công suất cắt để cạo nhẹ nhàng và không mất nhiều công sức.
Máy cạo râu Philips có đầu cạo hoàn toàn linh hoạt xoay 360° theo đường cong trên khuôn mặt của bạn để cạo râu thoải mái và kỹ lưỡng.
Máy cạo râu này có các rãnh hướng theo râu, được thiết kế để hướng râu vào vị trí cắt hiệu quả và thoải mái cho da.
Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.
Máy cạo râu khô và ướt có thể được sử dụng theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể cạo khô thoải mái hay cạo ướt khoan khoái với kem hoặc bọt cạo râu.
Máy cạo râu này cho phép bạn sử dụng không dây lên đến 60 phút sau 1 giờ sạc hoặc cắm điện để sử dụng ngay lập tức và liên tục.
Sạc đầy pin cho máy cạo râu Philips chỉ trong 1 giờ với pin lithium-ion mạnh mẽ và tiết kiệm điện. Bạn đang gấp? Hãy cắm điện cho máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.
Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Với các lưỡi cạo được sản xuất bằng 100% điện tái tạo và bao bì được làm bằng vật liệu có thể tái chế, tất cả các máy cạo râu đều có Hộ chiếu thân thiện với môi trường (Eco Passport).
Bạn có thể dễ dàng xem lượng điện năng còn lại qua màn hình LED 3 mức. Máy cạo râu Philips không chỉ cho bạn biết khi nào cần sạc mà còn có các chỉ báo để khóa, vệ sinh và thay thế đầu cạo.
Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
Phụ kiện SmartClick
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