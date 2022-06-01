Cụm từ tìm kiếm

  • Cạo sát không lo tổn hại làn da Cạo sát không lo tổn hại làn da Cạo sát không lo tổn hại làn da

    Shaver series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

    S5582/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo sát không lo tổn hại làn da

    Máy cạo râu Series 5000 của Philips cung cấp hiệu suất mạnh mẽ, giờ đây cắt được nhiều râu hơn trong mỗi lần cạo*. Được trang bị công nghệ SkinIQ tiên tiến, máy cạo râu cảm nhận và điều chỉnh tốc độ cạo theo mật độ lông trên khuôn mặt để da dễ chịu hơn.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 2.995.000 đ

    Shaver series 5000 Máy cạo râu khô và ướt

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy cạo râu du lịch (pin sạc)

    Cạo sát không lo tổn hại làn da

    với Công nghệ SkinIQ

    • Lưỡi cạo SteelPrecision
    • Cảm biến bộ điều hợp nguồn
    • Đầu cạo linh hoạt 360 độ
    • Đầu tỉa tóc mai và ria mép tích hợp
    Cắt được nhiều râu hơn trong mỗi lần cạo

    Cắt được nhiều râu hơn trong mỗi lần cạo

    Máy cạo râu Philips này có khả năng cạo mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng với da, 45 lưỡi cắt SteelPrecision tự mài bén hoàn thành tới 90.000 thao tác cắt mỗi phút, cắt nhiều râu hơn trên mỗi lần cạo** cho hiệu quả cạo sạch sẽ và thoải mái.

    Dễ dàng tạo kiểu râu

    Dễ dàng tạo kiểu râu

    Cảm biến râu và da mặt thông minh của máy cạo râu sẽ ghi mật độ râu 125 lần mỗi giây. Công nghệ tự động điều chỉnh công suất cắt để cạo nhẹ nhàng và không mất nhiều công sức.

    Cạo theo đường cong trên khuôn mặt

    Cạo theo đường cong trên khuôn mặt

    Máy cạo râu Philips có đầu cạo hoàn toàn linh hoạt xoay 360° theo đường cong trên khuôn mặt của bạn để cạo râu thoải mái và kỹ lưỡng.

    Hướng các sợi râu vào vị trí cắt hiệu quả

    Hướng các sợi râu vào vị trí cắt hiệu quả

    Máy cạo râu này có các rãnh hướng theo râu, được thiết kế để hướng râu vào vị trí cắt hiệu quả và thoải mái cho da.

    Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng

    Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.

    Chọn chế độ cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Chọn chế độ cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Máy cạo râu khô và ướt có thể được sử dụng theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể cạo khô thoải mái hay cạo ướt khoan khoái với kem hoặc bọt cạo râu.

    Cạo râu trong 60 phút sau 1 giờ sạc

    Cạo râu trong 60 phút sau 1 giờ sạc

    Máy cạo râu này cho phép bạn sử dụng không dây lên đến 60 phút sau 1 giờ sạc hoặc cắm điện để sử dụng ngay lập tức và liên tục. 

    Sạc đầy sau 1 giờ

    Sạc đầy sau 1 giờ

    Sạc đầy pin cho máy cạo râu Philips chỉ trong 1 giờ với pin lithium-ion mạnh mẽ và tiết kiệm điện. Bạn đang gấp? Hãy cắm điện cho máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.

    Máy cạo râu có Hộ chiếu thân thiện với môi trường

    Máy cạo râu có Hộ chiếu thân thiện với môi trường

    Tại Philips, chúng tôi thúc đẩy tính bền vững trong tất cả các khía cạnh của việc tạo ra sản phẩm. Với các lưỡi cạo được sản xuất bằng 100% điện tái tạo và bao bì được làm bằng vật liệu có thể tái chế, tất cả các máy cạo râu đều có Hộ chiếu thân thiện với môi trường (Eco Passport).

    Trải nghiệm cạo râu trực quan hơn

    Trải nghiệm cạo râu trực quan hơn

    Bạn có thể dễ dàng xem lượng điện năng còn lại qua màn hình LED 3 mức. Máy cạo râu Philips không chỉ cho bạn biết khi nào cần sạc mà còn có các chỉ báo để khóa, vệ sinh và thay thế đầu cạo.

    Tỉa tóc mai và ria mép

    Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Đầu tỉa tóc mai và ria mép tích hợp
      Di chuyển và bảo quản
      Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Kiểu pin
      Li-ion
      Điện áp tự động
      100-240 V
      Sạc điện
      • Sạc đầy trong 1 giờ
      • Sạc nhanh 5 phút
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Nguồn chờ
      0,04  W
      Tiêu thụ điện tối đa
      9  W

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Nắm kẹp bằng cao su
      Màu sắc
      Xanh nước biển
      Đầu dao cạo
      Có góc cạnh

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế SH71
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH71

    • Hiệu suất cạo râu

      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo linh hoạt 360 độ
      Hệ thống cạo râu
      Lưỡi cạo SteelPrecision
      Công nghệ SkinIQ
      Cảm biến bộ điều hợp nguồn

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Sử dụng khô và ướt
      Vệ sinh
      • Nút mở trong một lần chạm
      • Làm sạch được toàn bộ máy
      Màn hình
      • Chỉ báo mức pin
      • Màn hình LED
      • Khóa du lịch

    • Phụ kiện SmartClick

      Phù hợp với loại sản phẩm
      RQ585/51 KHÔNG phù hợp với loại đầu có góc cạnh

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Đã thử nghiệm với Máy cạo râu Series 3000 của Philips.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox