Cạo sát mạnh mẽ

Máy cạo râu Philips Series i500 với Lưỡi cạo SteelPrecision và Hệ thống Nâng & Cắt mang đến khả năng cạo mạnh mẽ, sát da. Động cơ nam châm mạnh mẽ giúp bạn luôn sẵn sàng khi cần. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất.