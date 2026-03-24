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Shaver i500 SeriesMáy cạo râu khô và ướt nhỏ gọn

S503/05

Cạo sát mạnh mẽ

Máy cạo râu Philips Series i500 với Lưỡi cạo SteelPrecision và Hệ thống Nâng & Cắt mang đến khả năng cạo mạnh mẽ, sát da. Động cơ nam châm mạnh mẽ giúp bạn luôn sẵn sàng khi cần. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất.

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Thương hiệu máy cạo râu số 1 thế giới1

Mọi lúc, mọi nơi

Cạo sát mạnh mẽ

  • Lưỡi cạo SteelPrecision

  • Hệ thống Nâng & Cắt

  • Động cơ nam châm mạnh mẽ

  • Điều khiển động cơ thông minh

Cạo sát da ở mức 0,00 mm

Công nghệ Nâng và Cắt độc quyền nhẹ nhàng nâng sợi râu từ gốc và cắt chính xác xuống đến 0,00 mm, mang lại độ sát da tối ưu. Độ chính xác vượt trội.

Hiệu quả theo mọi hướng

Lưỡi cạo SteelPrecision xoay 360° có khả năng bắt những sợi râu mọc theo nhiều hướng khác nhau. Với tối đa 3.000.000 chuyển động cắt mỗi phút, lưỡi cạo giúp cạo nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi.

Thoải mái theo từng chuyển động

Được thiết kế để giảm thiểu kích ứng da, các đầu cạo Flex 4D có thể chuyển động theo bốn hướng, duy trì tiếp xúc liên tục với làn da, ngay cả ở những vùng khó cạo.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa danh mục máy cạo râu toàn thân, dữ liệu bán lẻ năm 2024, nghiên cứu thực hiện vào tháng 10/2024. 