Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
S503/05
Cạo sát mạnh mẽ
Máy cạo râu Philips Series i500 với Lưỡi cạo SteelPrecision và Hệ thống Nâng & Cắt mang đến khả năng cạo mạnh mẽ, sát da. Động cơ nam châm mạnh mẽ giúp bạn luôn sẵn sàng khi cần. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Lưỡi cạo SteelPrecision
Hệ thống Nâng & Cắt
Động cơ nam châm mạnh mẽ
Điều khiển động cơ thông minh
Công nghệ Nâng và Cắt độc quyền nhẹ nhàng nâng sợi râu từ gốc và cắt chính xác xuống đến 0,00 mm, mang lại độ sát da tối ưu. Độ chính xác vượt trội.
Lưỡi cạo SteelPrecision xoay 360° có khả năng bắt những sợi râu mọc theo nhiều hướng khác nhau. Với tối đa 3.000.000 chuyển động cắt mỗi phút, lưỡi cạo giúp cạo nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi.
Được thiết kế để giảm thiểu kích ứng da, các đầu cạo Flex 4D có thể chuyển động theo bốn hướng, duy trì tiếp xúc liên tục với làn da, ngay cả ở những vùng khó cạo.
Đánh giá
Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa danh mục máy cạo râu toàn thân, dữ liệu bán lẻ năm 2024, nghiên cứu thực hiện vào tháng 10/2024.