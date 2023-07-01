S3608
Cạo râu thoải mái, ổn định
Philips mang đến cho bạn dòng máy cạo râu mới Series 3000 để cải thiện thói quen buổi sáng của bạn. Công nghệ Kiểm soát công suất thông minh độc đáo kết hợp với đầu cạo Flex 5 hướng đảm bảo bạn luôn có được hiệu suất cạo ổn định và thoải máiXem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ điều khiển động cơ thông minh của Philips tự động điều chỉnh công suất máy cạo râu để luôn cạo ổn định, đảm bảo không kéo sợi râu, ngay cả trên những sợi râu rậm hơn.
Đầu cạo xoay độc lập và gập theo 5 hướng khác nhau để tiếp xúc tối ưu với da của bạn, đảm bảo trải nghiệm cạo râu thoải mái
Hệ thống lưỡi cạo độc đáo có các rãnh cong giúp giữ râu tốt hơn và đảm bảo cạo sạch sẽ với ít lần cạo hơn.
Bạn sẽ có tới 40 phút cạo râu với khoảng 13 lần cạo sau 1 giờ sạc. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.
Máy cạo râu có khả năng chống nước, vì vậy bạn có thể cạo khô, cạo ướt hoặc cạo với gel. Bạn có thể thoải mái sử dụng trong hoặc sau khi tắm.
Hệ thống nguồn
Hệ thống cạo râu
Phụ kiện
Thiết kế
Dịch vụ
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