Cụm từ tìm kiếm

  • Cạo râu thoải mái, ổn định Cạo râu thoải mái, ổn định Cạo râu thoải mái, ổn định

    S3000 Series Máy cạo râu S3608/10

    S3608

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo râu thoải mái, ổn định

    Philips mang đến cho bạn dòng máy cạo râu mới Series 3000 để cải thiện thói quen buổi sáng của bạn. Công nghệ Kiểm soát công suất thông minh độc đáo kết hợp với đầu cạo Flex 5 hướng đảm bảo bạn luôn có được hiệu suất cạo ổn định và thoải mái

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 1.855.000 đ

    S3000 Series Máy cạo râu S3608/10

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy cạo râu du lịch (pin sạc)

    Cạo râu thoải mái, ổn định

    Đảm bảo hiệu suất cạo ổn định và thoải mái

    • Cạo sạch êm, không đau xước rát
    Bộ điều khiển động cơ thông minh tự động điều chỉnh công suất máy cạo râu

    Bộ điều khiển động cơ thông minh tự động điều chỉnh công suất máy cạo râu

    Bộ điều khiển động cơ thông minh của Philips tự động điều chỉnh công suất máy cạo râu để luôn cạo ổn định, đảm bảo không kéo sợi râu, ngay cả trên những sợi râu rậm hơn.

    Đầu cạo Flex 5 hướng

    Đầu cạo Flex 5 hướng

    Đầu cạo xoay độc lập và gập theo 5 hướng khác nhau để tiếp xúc tối ưu với da của bạn, đảm bảo trải nghiệm cạo râu thoải mái

    Hệ thống cắt có các rãnh cong để giữ râu tốt hơn

    Hệ thống cắt có các rãnh cong để giữ râu tốt hơn

    Hệ thống lưỡi cạo độc đáo có các rãnh cong giúp giữ râu tốt hơn và đảm bảo cạo sạch sẽ với ít lần cạo hơn.

    Cạo râu không dây trong 40 phút sau 1 giờ sạc

    Cạo râu không dây trong 40 phút sau 1 giờ sạc

    Bạn sẽ có tới 40 phút cạo râu với khoảng 13 lần cạo sau 1 giờ sạc. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.

    Sử dụng trong hoặc sau khi tắm, cạo với gel hoặc cạo khô

    Sử dụng trong hoặc sau khi tắm, cạo với gel hoặc cạo khô

    Máy cạo râu có khả năng chống nước, vì vậy bạn có thể cạo khô, cạo ướt hoặc cạo với gel. Bạn có thể thoải mái sử dụng trong hoặc sau khi tắm.

    Thông số kỹ thuật

    • Hệ thống nguồn

      Thời gian chạy
      40 phút
      Cạo không dây tới 40 phút
      Sạc nhanh
      5 phút sạc nhanh cho 1 lần cạo râu

    • Hệ thống cạo râu

      Làm sạch được toàn bộ máy

    • Phụ kiện

      Nắp bảo vệ

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Xanh dương & Đen
      Hoàn thiện
      Màn hình LED

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Bảo hành 2 + 1 năm*

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Cần hoàn tất đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox