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  • Cạo râu sảng khoái, dễ chịu cho da Cạo râu sảng khoái, dễ chịu cho da Cạo râu sảng khoái, dễ chịu cho da

    Shaver series 3000 Máy cạo râu khô hoặc ướt

    S3122/51

    Cạo râu sảng khoái, dễ chịu cho da

    Máy cạo râu AquaTouch 3000 của Philips với đầu cạo linh hoạt 5D Pivot & Flex, hệ thống lưỡi cạo ComfortCut và 60 phút cạo râu, mang đến cho bạn trải nghiệm cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.995.000 đ

    Shaver series 3000 Máy cạo râu khô hoặc ướt

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    Cạo râu sảng khoái, dễ chịu cho da

    • Đầu cạo 5D Pivot & Flex
    • Lưỡi cạo ComfortCut
    • Đầu tỉa tóc mai và ria mép
    • Cạo râu 60 phút, sạc 1 giờ
    Bám sát theo các đường cong trên khuôn mặt để cạo thoải mái

    Bám sát theo các đường cong trên khuôn mặt để cạo thoải mái

    Máy cạo râu dòng 3000 của Philips có chế độ xoay 5 hướng bám sát mọi góc cạnh và đường cong trên khuôn mặt và cổ của bạn. Máy cạo râu này cắt từng sợi râu nằm ngay trên da, giúp bạn cạo êm ái và đều râu.

    Trượt êm ái trên da và cạo đều sợi râu

    Trượt êm ái trên da và cạo đều sợi râu

    Máy cạo râu Philips cạo thoải mái và sạch sẽ. 27 lưỡi cạo ComfortCut của máy cạo râu này cắt từng sợi lông nằm ngay trên da để cạo êm ái và đều râu.

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi tắm.

    Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng

    Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.

    Kiểm soát dung lượng pin

    Kiểm soát dung lượng pin

    Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin, hết pin hoặc đã sạc đầy.

    Cạo râu không dây trong 60 phút từ 1 giờ sạc

    Cạo râu không dây trong 60 phút từ 1 giờ sạc

    Cạo râu trong tối đa 60 phút sau khi sạc 1 giờ. Máy cạo râu chỉ hoạt động khi không sạc.

    Sạc nhanh 5 phút

    Sạc nhanh 5 phút

    Bạn đang gấp? Hãy cắm điện sạc máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.

    Trượt êm ái trên da để cạo thoải mái và đều sợi râu

    Trượt êm ái trên da để cạo thoải mái và đều sợi râu

    Cạo sạch sẽ và ổn định với 27 lưỡi cạo tự mài bén được thiết kế chính xác.

    Tỉa tóc mai và ria mép

    Tỉa tóc mai và ria mép

    Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.

    Hệ thống bảo vệ da cho phép lướt nhẹ trên da để bảo vệ da

    Hệ thống bảo vệ da cho phép lướt nhẹ trên da để bảo vệ da

    Thiết kế chống trầy da giúp cạo râu sạch sẽ và bảo vệ da. Hệ thống bảo vệ da giúp máy cạo lướt nhẹ trên da với các đầu cạo bo tròn, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn được bảo vệ.

    Tay cầm chống trượt để cạo râu an toàn

    Tay cầm chống trượt để cạo râu an toàn

    Được thiết kế công thái học để cầm nắm an toàn và dễ dàng, tay cầm của máy cạo râu khô và ướt này giúp bạn cầm chắc máy khi đang tắm hoặc ở bồn rửa.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 1 giờ

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      • Tay cầm tiện dụng
      • Tay cầm cao su chống trượt
      Màu sắc
      Đen bóng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

    • Hiệu suất cạo râu

      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo 5D Pivot & Flex
      Hệ thống cạo râu
      Hệ thống lưỡi cạo ComfortCut
      Tạo kiểu
      Đầu tỉa tóc mai và ria mép

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Cạo khô hoặc ướt
      Màn hình
      Chỉ báo pin 1 mức độ
      Vệ sinh
      • Nút mở trong một lần chạm
      • Làm sạch được toàn bộ máy
      Vận hành
      • Rút phích cắm điện trước khi sử dụng
      • Chỉ sử dụng không dây

    Trong hộp có gì?

    Ảnh bao bì

    Các mục khác trong hộp

    • HQ110
    Badge-D2C

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