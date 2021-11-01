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- HQ110
S3122/51
Cạo râu sảng khoái, dễ chịu cho da
Máy cạo râu AquaTouch 3000 của Philips với đầu cạo linh hoạt 5D Pivot & Flex, hệ thống lưỡi cạo ComfortCut và 60 phút cạo râu, mang đến cho bạn trải nghiệm cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoáiXem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy cạo râu dòng 3000 của Philips có chế độ xoay 5 hướng bám sát mọi góc cạnh và đường cong trên khuôn mặt và cổ của bạn. Máy cạo râu này cắt từng sợi râu nằm ngay trên da, giúp bạn cạo êm ái và đều râu.
Máy cạo râu Philips cạo thoải mái và sạch sẽ. 27 lưỡi cạo ComfortCut của máy cạo râu này cắt từng sợi lông nằm ngay trên da để cạo êm ái và đều râu.
Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi tắm.
Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.
Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin, hết pin hoặc đã sạc đầy.
Cạo râu trong tối đa 60 phút sau khi sạc 1 giờ. Máy cạo râu chỉ hoạt động khi không sạc.
Bạn đang gấp? Hãy cắm điện sạc máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.
Cạo sạch sẽ và ổn định với 27 lưỡi cạo tự mài bén được thiết kế chính xác.
Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.
Thiết kế chống trầy da giúp cạo râu sạch sẽ và bảo vệ da. Hệ thống bảo vệ da giúp máy cạo lướt nhẹ trên da với các đầu cạo bo tròn, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn được bảo vệ.
Được thiết kế công thái học để cầm nắm an toàn và dễ dàng, tay cầm của máy cạo râu khô và ướt này giúp bạn cầm chắc máy khi đang tắm hoặc ở bồn rửa.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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