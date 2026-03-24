Cạo râu nhanh, sạch sẽ

Máy cạo râu Philips Series 300 với lưỡi cạo PowerCut và Đầu cạo xoay 3 hướng cho khả năng cạo sát, ngay cả khi đang di chuyển. Kết hợp với động cơ mạnh mẽ, máy giúp bạn luôn chỉn chu khi cần. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất.