Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
S303/00
Cạo râu nhanh, sạch sẽ
Máy cạo râu Philips Series 300 với lưỡi cạo PowerCut và Đầu cạo xoay 3 hướng cho khả năng cạo sát, ngay cả khi đang di chuyển. Kết hợp với động cơ mạnh mẽ, máy giúp bạn luôn chỉn chu khi cần. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Lưỡi cạo PowerCut
Đầu cạo xoay 3 hướng
Động cơ nam châm mạnh mẽ
2 chế độ cạo
Lưỡi cạo PowerCut xoay 360° có khả năng bắt những sợi râu mọc theo nhiều hướng khác nhau. Với tối đa 2.200.000 chuyển động cắt mỗi phút, máy mang lại làn da sạch râu bất cứ khi nào bạn cần vẻ ngoài chỉn chu.
Đầu cạo xoay 3 hướng có thể chuyển động linh hoạt theo ba hướng, duy trì tiếp xúc với những đường nét trên khuôn mặt, mang lại trải nghiệm cạo thoải mái.
Động cơ nam châm mạnh mẽ mang đến công suất ổn định, cho trải nghiệm cạo mượt mà và sát da, ngay cả khi bạn đang di chuyển.
Đánh giá
Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa danh mục máy cạo râu toàn thân, dữ liệu bán lẻ năm 2024, nghiên cứu thực hiện vào tháng 10/2024.