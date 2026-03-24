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  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ
  • Cạo râu nhanh, sạch sẽ

Shaver 300 SeriesMáy cạo râu khô và ướt nhỏ gọn

S303/00

Cạo râu nhanh, sạch sẽ

Máy cạo râu Philips Series 300 với lưỡi cạo PowerCut và Đầu cạo xoay 3 hướng cho khả năng cạo sát, ngay cả khi đang di chuyển. Kết hợp với động cơ mạnh mẽ, máy giúp bạn luôn chỉn chu khi cần. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất.

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Thương hiệu máy cạo râu số 1 thế giới1

Mọi lúc, mọi nơi

Cạo râu nhanh, sạch sẽ

  • Lưỡi cạo PowerCut

  • Đầu cạo xoay 3 hướng

  • Động cơ nam châm mạnh mẽ

  • 2 chế độ cạo

Lưỡi cạo PowerCut cạo râu sạch sẽ, đồng đều

Lưỡi cạo PowerCut cạo râu sạch sẽ, đồng đều

Lưỡi cạo PowerCut xoay 360° có khả năng bắt những sợi râu mọc theo nhiều hướng khác nhau. Với tối đa 2.200.000 chuyển động cắt mỗi phút, máy mang lại làn da sạch râu bất cứ khi nào bạn cần vẻ ngoài chỉn chu.

Thoải mái theo từng chuyển động

Thoải mái theo từng chuyển động

Đầu cạo xoay 3 hướng có thể chuyển động linh hoạt theo ba hướng, duy trì tiếp xúc với những đường nét trên khuôn mặt, mang lại trải nghiệm cạo thoải mái.

Nguồn điện ổn định cho làn da nhẵn mịn

Nguồn điện ổn định cho làn da nhẵn mịn

Động cơ nam châm mạnh mẽ mang đến công suất ổn định, cho trải nghiệm cạo mượt mà và sát da, ngay cả khi bạn đang di chuyển.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa danh mục máy cạo râu toàn thân, dữ liệu bán lẻ năm 2024, nghiên cứu thực hiện vào tháng 10/2024. 