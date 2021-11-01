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- Đầu cọ vệ sinh
S1301/02
Cạo râu dễ dàng và êm ái
Máy cạo râu Series 1000 mới của Philips được thiết kế để cạo râu dễ dàng, êm ái và bảo vệ da tốt hơn. Lưỡi cạo tự mài bén chất lượng cao và đầu cạo Flex linh hoạt di chuyển theo 3 hướng đảm bảo bạn sẽ có được trải nghiệm cạo râu thú vị.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin.
Đầ̀u dao cạo chuyển động theo các hướng khác nhau để cạo râu tốt hơn, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.
Nắp bảo vệ giữa lưỡi cạo xoay và mặt của bạn giúp tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.
Luôn xoay tròn ngược chiều của nắp để đảm bảo lưỡi cạo luôn sắc và tránh gây kích ứng da.
Máy cạo râu khô và ướt có thể được sử dụng theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể cạo khô thoải mái hay cạo ướt khoan khoái với kem hoặc bọt cạo râu.
Cạo râu không dây trong tối đa 40 phút sau khi sạc 1 giờ. Máy cạo râu này chỉ hoạt động ở chế độ không dây.
Bạn đang gấp? Hãy cắm điện sạc máy cạo râu trong 5 phút và bạn có đủ điện cho 1 lần cạo.
Tay cầm của máy cạo râu Philips được thiết kế công thái học để cầm nắm thuận tiện.
Xếp hạng IPX7 nghĩa là máy cạo râu có thể chìm dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút, để bạn an tâm vệ sinh máy dưới vòi nước.
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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