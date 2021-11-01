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  • Cạo râu dễ dàng và êm ái Cạo râu dễ dàng và êm ái Cạo râu dễ dàng và êm ái

    Shaver series 1000 Máy cạo râu du lịch

    S1103/02

    Overall rating / 5
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    Cạo râu dễ dàng và êm ái

    Máy cạo râu Series 1000 mới của Philips được thiết kế để cạo râu dễ dàng, êm ái và bảo vệ da tốt hơn. Lưỡi cạo tự mài bén chất lượng cao và đầu cạo Flex linh hoạt di chuyển theo 3 hướng đảm bảo bạn sẽ có được trải nghiệm cạo râu thú vị.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 935.000 đ

    Shaver series 1000 Máy cạo râu du lịch

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    Cạo râu dễ dàng và êm ái

    Với Hệ thống bảo vệ da tiên tiến

    • Lưỡi cạo PowerCut
    • Bộ phận cạo ContourFlex
    • Thép được nhập khẩu chất lượng cao
    • Khô và ướt
    Đầu cạo cơ động điều chỉnh theo đường cong trên mặt và cổ của bạn

    Đầu cạo cơ động điều chỉnh theo đường cong trên mặt và cổ của bạn

    Đầ̀u dao cạo chuyển động theo các hướng khác nhau để cạo râu tốt hơn, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.

    Nắp bảo vệ tránh gây kích ứng và cắt xước vào da

    Nắp bảo vệ giữa lưỡi cạo xoay và mặt của bạn giúp tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.

    27 lưỡi cạo tự mài bén duy trì độ sắc và không gây kích ứng da

    Luôn xoay tròn ngược chiều của nắp để đảm bảo lưỡi cạo luôn sắc và tránh gây kích ứng da.

    Chọn chế độ cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Máy cạo râu khô và ướt có thể được sử dụng theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể cạo khô thoải mái hay cạo ướt khoan khoái với kem hoặc bọt cạo râu.

    Cạo râu không dây trong 30 phút sau 8 giờ sạc

    Cạo râu không dây trong tối đa 30 phút sau khi sạc 8 giờ. Máy cạo râu này chỉ hoạt động ở chế độ không dây.

    Được thiết kế để cầm nắm thuận tiện

    Tay cầm của máy cạo râu Philips được thiết kế công thái học để cầm nắm thuận tiện.

    Chống thấm nước giúp vệ sinh dễ dàng

    Xếp hạng IPX7 nghĩa là máy cạo râu có thể chìm dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút, để bạn an tâm vệ sinh máy dưới vòi nước.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Thời gian sử dụng
      30 phút / 9 lần cạo
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 8 giờ

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      • Hệ thống lưỡi cạo PowerCut
      • Thép được nhập khẩu chất lượng cao
      Cạo râu theo đường viền
      Bộ phận cạo ContourFlex

    • Dễ sử dụng

      Vệ sinh
      Làm sạch được toàn bộ máy
      Vận hành
      Chỉ sử dụng không dây

    Trong hộp có gì?

    Ảnh bao bì

    Các mục khác trong hộp

    • Đầu cọ vệ sinh
    Badge-D2C

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