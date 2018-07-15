S1070/04
Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da
Giờ đây, bạn có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi cạo râu mà không lo tổn hại làn da. Hãy dùng AquaTouch với kem hoặc bọt cạo râu để tốt cho da hơn. Đầu bịt Aquatec đảm bảo cạo râu ướt sảng khoái và an toàn. Hoặc bạn cũng có thể cạo râu khô dễ dàng và tiện lợiXem tất cả lợi ích
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Chọn cách cạo râu bạn thích. Với đầu bịt khô và ướt Aquatec, bạn có thể chọn cạo khô nhanh và thoải mái. Hoặc bạn có thể cạo ướt với kem cạo râu hay bọt cạo râu, kể cả khi tắm.
Cạo râu thoải mái dù cạo khô hay ướt. Các lưỡi cắt tự mài bén của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên da bạn mà không làm trầy xước da.
Đầu cạo Flex linh hoạt có thể tự do di chuyển theo 3 hướng khác nhau theo từng đường cong trên khuôn mặt, đảm bảo tiếp xúc sát với da giúp bạn cạo râu nhanh và sát kể cả ở vùng cổ và quai hàm.
Hoàn thiện vẻ đẹp của bạn với đầu tỉa tóc mai và ria mép. Thật hoàn hảo cho việc duy trì ria mép và cắt tỉa tóc mai.
Bạn sẽ có hơn 45 phút cạo râu với khoảng 15 lần cạo sau 10 giờ sạc đầy. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.
Chỉ cần tháo đầu máy cạo râu ra và rửa sạch sẽ dưới vòi nước
Tay cầm được thiết kế tiện lợi này cho phép dễ dàng sử dụng để cạo thoải mái.
Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp. Các lưỡi cắt bền lâu chỉ cần được thay thế sau 2 năm.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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