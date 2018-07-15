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  • Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

    Shaver series 1000 Máy cạo râu khô và ướt

    S1070/04

    Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

    Giờ đây, bạn có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi cạo râu mà không lo tổn hại làn da. Hãy dùng AquaTouch với kem hoặc bọt cạo râu để tốt cho da hơn. Đầu bịt Aquatec đảm bảo cạo râu ướt sảng khoái và an toàn. Hoặc bạn cũng có thể cạo râu khô dễ dàng và tiện lợi

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.639.000 đ

    Shaver series 1000 Máy cạo râu khô và ướt

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    Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

    Được thiết kế để bảo vệ tránh không bị khía và cắt vào da

    • Hệ thống bảo vệ da
    • Lưỡi cắt tự mài bén
    • Đầu cạo Flex 3 hướng
    • Đầu tỉa tóc mai và ria mép
    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec

    Chọn cách cạo râu bạn thích. Với đầu bịt khô và ướt Aquatec, bạn có thể chọn cạo khô nhanh và thoải mái. Hoặc bạn có thể cạo ướt với kem cạo râu hay bọt cạo râu, kể cả khi tắm.

    Lưỡi cắt tự mài bén đảm bảo cạo râu sạch sẽ

    Lưỡi cắt tự mài bén đảm bảo cạo râu sạch sẽ

    Cạo râu thoải mái dù cạo khô hay ướt. Các lưỡi cắt tự mài bén của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên da bạn mà không làm trầy xước da.

    Đầu cạo Flex 3 hướng để dễ dàng cạo theo đường cong khuôn mặt

    Đầu cạo Flex 3 hướng để dễ dàng cạo theo đường cong khuôn mặt

    Đầu cạo Flex linh hoạt có thể tự do di chuyển theo 3 hướng khác nhau theo từng đường cong trên khuôn mặt, đảm bảo tiếp xúc sát với da giúp bạn cạo râu nhanh và sát kể cả ở vùng cổ và quai hàm.

    Thật hoàn hảo cho việc cắt tỉa tóc mai và râu mép

    Thật hoàn hảo cho việc cắt tỉa tóc mai và râu mép

    Hoàn thiện vẻ đẹp của bạn với đầu tỉa tóc mai và ria mép. Thật hoàn hảo cho việc duy trì ria mép và cắt tỉa tóc mai.

    45 phút cạo không dây sau 10 giờ sạc đầy

    45 phút cạo không dây sau 10 giờ sạc đầy

    Bạn sẽ có hơn 45 phút cạo râu với khoảng 15 lần cạo sau 10 giờ sạc đầy. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.

    Máy cạo râu có thể rửa sạch hoàn toàn dưới vòi nước

    Máy cạo râu có thể rửa sạch hoàn toàn dưới vòi nước

    Chỉ cần tháo đầu máy cạo râu ra và rửa sạch sẽ dưới vòi nước

    Tay cầm được thiết kế tiện lợi để dễ sử dụng

    Tay cầm được thiết kế tiện lợi để dễ sử dụng

    Tay cầm được thiết kế tiện lợi này cho phép dễ dàng sử dụng để cạo thoải mái.

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưỡi cắt có thể thay thế

    Tất cả các máy cạo râu của chúng tôi đều có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và có thể tự điều chỉnh để phù hợp với mọi mức điện áp. Các lưỡi cắt bền lâu chỉ cần được thay thế sau 2 năm.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Nắp bảo vệ
      Đi kèm đầu tỉa tóc mai và ria mép

    • Công suất

      Sạc điện
      Sạc điện đầy trong 10 giờ
      Thời gian sử dụng
      45 phút / 15 lần cạo
      Kiểu pin
      NiMH
      Điện áp tự động
      100-240 V
      Nguồn chờ
      0,1  W
      Tiêu thụ điện tối đa
      2  W

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng
      Màu sắc
      Xanh nước biển và đen

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

    • Hiệu suất cạo râu

      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo Flex 3 hướng
      Hệ thống cạo râu
      • Lưỡi cắt tự mài bén
      • Hệ thống lưỡi cạo CloseCut

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Sử dụng khô và ướt
      Vệ sinh
      Làm sạch được toàn bộ máy
      Màn hình
      Chỉ báo sạc
      Vận hành
      • Sử dụng không dây
      • Rút phích cắm điện trước khi sử dụng

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