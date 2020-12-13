Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R6L2F/40
Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng
Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.
AA
Kẽm clorua
Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng pin kéo dài khi được sử dụng với thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp.
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi và thủy ngân.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.