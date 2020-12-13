Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R6L2B/40
Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng
Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.
AA
Kẽm clorua
Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.
Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng pin kéo dài khi được sử dụng với thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp.
Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.