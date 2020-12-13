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Ngừng sản xuất

LongLifePin

R6L2B/40

Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng

Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.

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Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng

  • AA

  • Kẽm clorua

Hướng dẫn người dùng dễ hiểu không cần ngôn ngữ

Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.

Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng kéo dài

Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng pin kéo dài khi được sử dụng với thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp.

Màu sắc giúp nhận dạng kích thước pin dễ dàng hơn

Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 289.8 kB
  • 20 July 2026

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