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Ngừng sản xuất

RechargeablesPin

R6B4RTU25/59

Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến 500 lần.

Xem tất cả lợi ích

Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

  • AA, 2500mAh

  • Nickel-Metal Hydride

Đảm bảo năng lượng đầy đủ dù đã sạc nhiều lần

Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.

Pin sạc AA 2500 mAh để sử dụng lâu bền hơn

Pin sạc cỡ AA này lưu trữ và cung cấp dung lượng 2500 mAh để cung cấp năng lượng cho các thiết bị của bạn để sử dụng lâu hơn.

Đảm bảo năng lượng đầy đủ dù đã sạc nhiều lần

Bạn có thể sạc lại điện cho pin sạc Nickel-Metal Hydride tới 500 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 311.3 kB
  • 21 July 2026

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