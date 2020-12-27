Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R6B4RTU25/59
Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn
Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến 500 lần.
AA, 2500mAh
Nickel-Metal Hydride
Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.
Pin sạc cỡ AA này lưu trữ và cung cấp dung lượng 2500 mAh để cung cấp năng lượng cho các thiết bị của bạn để sử dụng lâu hơn.
Bạn có thể sạc lại điện cho pin sạc Nickel-Metal Hydride tới 500 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.