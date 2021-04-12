Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R6B4RTU210/40
Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn
Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến hàng nghìn lần.
AA, 2100 mAh
Nickel-Metal Hydride
Công nghệ Nickel-Metal Hydride cho phép sạc lại pin nhiều lần, hạn chế việc thay thế pin đến mức tối đa.
Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.
Bạn có thể sạc lại điện cho pin lên đến 1000 lần giúp tiết kiệm chi phí.