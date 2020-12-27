Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến 500 lần.