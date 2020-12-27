Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R6B2RTU25/59
Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn
Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến 500 lần.
AA, 2500mAh
Nickel-Metal Hydride
Pin sạc cỡ AA này lưu trữ và cung cấp dung lượng 2500 mAh để cung cấp năng lượng cho các thiết bị của bạn để sử dụng lâu hơn.
Công nghệ Nickel-Metal Hydride cho phép sạc lại pin nhiều lần, hạn chế việc thay thế pin đến mức tối đa.