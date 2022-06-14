Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng

Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.