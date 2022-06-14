Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng
Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.
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Kẽm clorua
2 viên pin
Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.
Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi và thủy ngân.