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Ngừng sản xuất

LongLifePin

R20G2F/40

Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng

Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Kẽm clorua thật hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.

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Các loại pin hàng đầu cho thiết bị ít tốn năng lượng

  • D

  • Kẽm clorua

Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng kéo dài

Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng pin kéo dài khi được sử dụng với thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp.

Pin vẫn còn mới để sử dụng lên đến 3 năm

Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.

Pin ZnC của Philips chứa 0% kim loại nặng có hại

Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi và thủy ngân.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 376.1 kB
  • 17 June 2025

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