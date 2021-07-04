Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R03G4B/40
Lý tưởng cho các pin thiết bị ít tiêu hao năng lượng
Công nghệ Zinc-Chloride thích hợp sử dụng cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.
AAA
Zinc Chloride
4 viên
Công nghệ Kẽm clorua chất lượng cao đảm bảo thời lượng pin kéo dài khi được sử dụng với thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp.
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi và thủy ngân.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.