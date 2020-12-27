Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
R03B4RTU10/59
Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn
Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AAA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến 500 lần.
AAA, 1000 mAh
Nickel-Metal Hydride
Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.
Pin cung cấp nguồn điện 1000 mAh giúp máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị tiêu thụ năng lượng cực cao khác của bạn hoạt động lâu hơn.
Công nghệ Nickel-Metal Hydride cho phép sạc lại pin nhiều lần, hạn chế việc thay thế pin đến mức tối đa.