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Ngừng sản xuất

RechargeablesPin

R03B4RTU10/59

Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

Lý tưởng cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số của bạn. Các pin AAA dung lượng cao này không cần phải xả cạn điện trước khi sạc lại, chỉ cần nạp đầy điện vào bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể sạc lại pin lên đến 500 lần.

Xem tất cả lợi ích

Sử dụng thiết bị của bạn lâu hơn

  • AAA, 1000 mAh

  • Nickel-Metal Hydride

Đảm bảo năng lượng đầy đủ dù đã sạc nhiều lần

Bạn có thể sạc lại điện cho pin Nickel-Metal Hydride lên đến 1000 lần mà không cần xả hết điện trước khi sạc, cho phép bạn sử dụng pin sạc dễ dàng hơn và tốt hơn.

Khả năng cấp điện cao để vận hành các thiết bị kỹ thuật số của bạn

Pin cung cấp nguồn điện 1000 mAh giúp máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị tiêu thụ năng lượng cực cao khác của bạn hoạt động lâu hơn.

Công nghệ NiMH cho phép sạc lại pin nhiều lần

Công nghệ Nickel-Metal Hydride cho phép sạc lại pin nhiều lần, hạn chế việc thay thế pin đến mức tối đa.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 300.8 kB
  • 21 July 2026

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