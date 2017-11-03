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Ngừng sản xuất

Beardtrimmer series 3000Máy tạo kiểu râu

QT4005/15

3.3

| (11) Đánh giá

Tạo kiểu râu hoàn hảo dễ dàng

Tạo kiểu râu theo cách bạn muốn với máy tạo kiểu râu này. Độ ngắn chính xác từ 0,5 mm đến 10 mm.

Xem tất cả lợi ích

Cách tiện lợi nhất để bắt đầu với râu của bạn

Tạo kiểu râu hoàn hảo dễ dàng

  • Cài đặt độ dài chính xác đến 0,5 mm

  • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

  • 10 giờ sạc/45 phút sử dụng không dây

Độ chính xác 0,5 mm

Độ chính xác 0,5 mm

Cài đặt đầu tỉa ở vị trí thấp nhất để có bộ râu lởm chởm hoàn hảo, chỉ dài 0,5 mm.

Dễ dàng chọn và khóa cố định cài đặt độ dài từ 0,5 mm đến 10 mm

Dễ dàng chọn và khóa cố định cài đặt độ dài từ 0,5 mm đến 10 mm

Chỉ cần xoay vòng điều chỉnh để chọn và khóa cố định cài đặt độ dài bạn muốn: từ râu 3 ngày dài 0,5 mm đến những sợi râu dài 10 mm, với các bước nhảy chính xác 0,5 mm.

Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Các lưỡi cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips 3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.3

trên 5

11

Đánh giá

03/11/2017

Singapore

Singapore

Superb!

Easy to use & Light weight! Easy to clean and very cost efficient!

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

08/03/2017

Philippines

Philippines

Easy to use, gets the job done.

I just saved myself a trip to the barber shop and buying shaving blades every now and then. I tried it today and got the results I wanted for my beard. I just wish they had something like an extra head if the current one becomes dull in the future but overall it is an amazing product.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

19/07/2016

Singapore

Singapore

Excellent and has great performance

Nice and easy to use ... Worth buying it Nice red and black colour gives it a glamourous look

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

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