Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
QT4005/15
Tạo kiểu râu hoàn hảo dễ dàng
Tạo kiểu râu theo cách bạn muốn với máy tạo kiểu râu này. Độ ngắn chính xác từ 0,5 mm đến 10 mm.
Cài đặt độ dài chính xác đến 0,5 mm
Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
10 giờ sạc/45 phút sử dụng không dây
Cài đặt đầu tỉa ở vị trí thấp nhất để có bộ râu lởm chởm hoàn hảo, chỉ dài 0,5 mm.
Chỉ cần xoay vòng điều chỉnh để chọn và khóa cố định cài đặt độ dài bạn muốn: từ râu 3 ngày dài 0,5 mm đến những sợi râu dài 10 mm, với các bước nhảy chính xác 0,5 mm.
Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Các lưỡi cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips 3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.
3.3
trên 5
11
Đánh giá
Jimbear
03/11/2017
Singapore
Superb!
Easy to use & Light weight! Easy to clean and very cost efficient!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Nayr40
08/03/2017
Philippines
Easy to use, gets the job done.
I just saved myself a trip to the barber shop and buying shaving blades every now and then. I tried it today and got the results I wanted for my beard. I just wish they had something like an extra head if the current one becomes dull in the future but overall it is an amazing product.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Adi2266
19/07/2016
Singapore
Excellent and has great performance
Nice and easy to use ... Worth buying it Nice red and black colour gives it a glamourous look
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer