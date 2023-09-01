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  • Tiết kiệm tới 25% thời gian ủi* Tiết kiệm tới 25% thời gian ủi* Tiết kiệm tới 25% thời gian ủi*

    Series 3000 Bộ tạo hơi nước

    PSG3000/20

    Overall rating / 5
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    1 Chứng nhận sản phẩm

    Tiết kiệm tới 25% thời gian ủi*

    Rút ngắn thời gian ủi, mặc lâu hơn và tận hưởng bộ tạo hơi nước dòng 3000.

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    Series 3000 Bộ tạo hơi nước

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    Tiết kiệm tới 25% thời gian ủi*

    • Áp suất bơm tối đa 6 ba-rơ
    • Hơi phun liên tục 120 g/phút
    • Hơi phun tăng cường 350 g
    Ủi nhanh với hơi phun tăng cường 350g

    Ủi nhanh với hơi phun tăng cường 350g

    Ủi nhanh chóng và hiệu quả để ủi hết đồ ủi của bạn nhanh hơn.

    Mặt đế bằng gốm bền và lướt dễ dàng

    Mặt đế bằng gốm bền và lướt dễ dàng

    Mặt đế bằng gốm được thiết kế đặc biệt chống dính, chống xước giúp bàn ủi lướt êm trên bề mặt các loại vải, mà lại dễ lau chùi.

    Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng với hơi phun liên tục 120 g/phút

    Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng với hơi phun liên tục 120 g/phút

    Hơi phun mạnh, liên tục giúp xử lý mọi nếp nhăn trên mọi loại vải một cách dễ dàng.

    Kích cỡ gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Kích cỡ gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Nhờ có kích cỡ nhỏ gọn, bộ tạo hơi nước nhẹ và dễ cầm khi bạn ủi quần áo.

    Ngăn nước có thể tháo rời 1,4L

    Ngăn nước có thể tháo rời 1,4L

    Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích đến 1,4 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 1 giờ đồng hồ (ở Chế độ tiết kiệm). Với cửa châm nước lớn, bạn có thể xem rõ ràng còn dư bao nhiêu nước trong ngăn và dễ dàng châm đầy nước lại bất kỳ lúc nào.

    Thông số kỹ thuật

    • Quản lý cặn

      Phù hợp khi sử dụng với nước máy
      Giải pháp Xả cặn
      Smart Calc Clean

    • Khối lượng và kích thước

      Khối lượng bàn ủi
      1,03  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      395 (Dài) x 230 (Rộng) x 308 (Cao)  cm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      355 (Dài) x 192 (Rộng) x 275 (Cao)  cm
      Trọng lượng (gồm cả bao gói)
      3,6  kg
      Trọng lượng của bàn ủi và chân đế
      2,7  kg

    • Dễ sử dụng

      Thời gian làm nóng
      2  minute(s)
      Dung tích ngăn chứa nước
      1.4  nm
      Mặt đế
      Gốm
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Chiều dài dây điện
      1,6  m
      Chiều dài ống
      1,6  m
      Tự động ngắt điện

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Áp suất
      Áp suất bơm 6 ba-rơ
      Nguồn
      2400  W
      Hơi phun tăng cường
      350  g
      Hơi phun liên tục
      120  g/min
      Hơi phun ngang

    Badge-D2C

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