PSG3000/20
Tiết kiệm tới 25% thời gian ủi*
Rút ngắn thời gian ủi, mặc lâu hơn và tận hưởng bộ tạo hơi nước dòng 3000.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ủi nhanh chóng và hiệu quả để ủi hết đồ ủi của bạn nhanh hơn.
Mặt đế bằng gốm được thiết kế đặc biệt chống dính, chống xước giúp bàn ủi lướt êm trên bề mặt các loại vải, mà lại dễ lau chùi.
Hơi phun mạnh, liên tục giúp xử lý mọi nếp nhăn trên mọi loại vải một cách dễ dàng.
Nhờ có kích cỡ nhỏ gọn, bộ tạo hơi nước nhẹ và dễ cầm khi bạn ủi quần áo.
Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích đến 1,4 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 1 giờ đồng hồ (ở Chế độ tiết kiệm). Với cửa châm nước lớn, bạn có thể xem rõ ràng còn dư bao nhiêu nước trong ngăn và dễ dàng châm đầy nước lại bất kỳ lúc nào.
Quản lý cặn
Khối lượng và kích thước
Dễ sử dụng
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
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