Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Cạo râu sạch sẽ và thuận tiện mang lại sự tự tin
Máy cạo râu có thể sạc lại PQ217 của Philips kết hợp hệ thống cạo cắt sát với công nghệ Reflex Action độc đáo. Bạn có thể tự tin rằng bạn sẽ luôn trông tuyệt vời mỗi ngày
Có thể sạc lại
Thuận tiện mang theo
Đầu cạo nhập khẩu cho bạn trải nghiệm cạo sát thoải mái
Căn chỉnh các lưỡi dao sát với da hơn để cạo sát nhất; đầu cạo xoay độc lập ôm theo đường cong trên mặt.
Tự động điều chỉnh theo mọi đường cong trên khuôn mặt và cổ
4.0
trên 5
6
Đánh giá
80%
khuyên dùng sản phẩm này
joujheng
07/12/2017
Malaysia
Easy and Convenient
Easy to use and is very convenient to bring along to travel.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver
HASRUL
05/09/2017
Malaysia
Great PRICE and QUALITY!
Been using it for more than a year and i am very-very happy with it. Easy to maintain, simple, compact, cute, quality, tough, powerful, and most important is the price. Yes, it deserved 5 out of 5!.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver
Mike
21/03/2015
Malaysia
A pure classic.
Like all philips two headed shaver perfect in design and being rechargeable makes a differende when on the road in case no electrical plug in is possible.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver
Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa danh mục máy cạo râu toàn thân, dữ liệu bán lẻ năm 2024, nghiên cứu thực hiện vào tháng 10/2024.