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Ngừng sản xuất

Máy cạo râu du lịch

PQ217/18

4

| (6) Đánh giá | 80% khuyên dùng sản phẩm này

Cạo râu sạch sẽ và thuận tiện mang lại sự tự tin

Máy cạo râu có thể sạc lại PQ217 của Philips kết hợp hệ thống cạo cắt sát với công nghệ Reflex Action độc đáo. Bạn có thể tự tin rằng bạn sẽ luôn trông tuyệt vời mỗi ngày

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Thương hiệu máy cạo râu số 1 thế giới1

Cạo râu sạch sẽ và thuận tiện mang lại sự tự tin

  • Có thể sạc lại

  • Thuận tiện mang theo

Cạo sát một cách thoải mái

Cạo sát một cách thoải mái

Đầu cạo nhập khẩu cho bạn trải nghiệm cạo sát thoải mái

Ôm theo đường cong trên khuôn mặt

Ôm theo đường cong trên khuôn mặt

Căn chỉnh các lưỡi dao sát với da hơn để cạo sát nhất; đầu cạo xoay độc lập ôm theo đường cong trên mặt.

Hệ Thống Reflex Action

Hệ Thống Reflex Action

Tự động điều chỉnh theo mọi đường cong trên khuôn mặt và cổ

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

6

Đánh giá

80%

khuyên dùng sản phẩm này

4
2

07/12/2017

Malaysia

Malaysia

Easy and Convenient

Easy to use and is very convenient to bring along to travel.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver

05/09/2017

Malaysia

Malaysia

Great PRICE and QUALITY!

Been using it for more than a year and i am very-very happy with it. Easy to maintain, simple, compact, cute, quality, tough, powerful, and most important is the price. Yes, it deserved 5 out of 5!.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver

21/03/2015

Malaysia

Malaysia

A pure classic.

Like all philips two headed shaver perfect in design and being rechargeable makes a differende when on the road in case no electrical plug in is possible.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho PQ217/18 Electric shaver

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa danh mục máy cạo râu toàn thân, dữ liệu bán lẻ năm 2024, nghiên cứu thực hiện vào tháng 10/2024. 