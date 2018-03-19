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  • Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin

    Máy cạo râu du lịch

    PQ206/18

    Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin

    Máy cạo râu có thể sạc lại PQ206 của Philips kết hợp hệ thống cạo cắt sát với các đầu xoay độc lập. Bạn có thể tự tin rằng bạn sẽ luôn trông tuyệt vời mỗi ngày

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 495.000 đ

    Máy cạo râu du lịch

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    Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin

    • Sử dụng pin AA
    • Thuận tiện mang theo
    Cạo sát một cách thoải mái

    Cạo sát một cách thoải mái

    Đầu cạo nhập khẩu cho bạn trải nghiệm cạo sát thoải mái

    Ôm theo đường cong trên khuôn mặt

    Ôm theo đường cong trên khuôn mặt

    Căn chỉnh các lưỡi dao sát với da hơn để cạo sát nhất; đầu cạo xoay độc lập ôm theo đường cong trên mặt.

    Lưỡi cắt tự mài bén

    Lưỡi cắt tự mài bén

    Lưỡi dao tự mài bén bền lâu đến hai năm.

    Máy cao râu không dây dùng pin 2AA

    Máy cao râu không dây dùng pin 2AA

    Cạo râu không cần dùng dây tối đa 60 phút

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      • Đầu cọ vệ sinh
      • Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Kiểu pin
      AA

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế tại Trung Quốc
      Thay thế trong vòng 2 năm với đầu cạo HQ4+
      Đầu cạo thay thế bên ngoài Trung Quốc
      Thay thế trong vòng 2 năm với đầu cạo HQ56

    • Hiệu suất cạo râu

      Hệ thống cạo râu
      • CloseCut
      • Nhập khẩu từ Châu Âu
      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo xoay riêng biệt

    • Dễ sử dụng

      Sạc điện
      Hoạt động dùng pin

    Badge-D2C

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