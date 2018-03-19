PQ206/18
Cạo râu sạch sẽ mang lại sự tự tin
Máy cạo râu có thể sạc lại PQ206 của Philips kết hợp hệ thống cạo cắt sát với các đầu xoay độc lập. Bạn có thể tự tin rằng bạn sẽ luôn trông tuyệt vời mỗi ngàyXem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu cạo nhập khẩu cho bạn trải nghiệm cạo sát thoải mái
Căn chỉnh các lưỡi dao sát với da hơn để cạo sát nhất; đầu cạo xoay độc lập ôm theo đường cong trên mặt.
Lưỡi dao tự mài bén bền lâu đến hai năm.
Cạo râu không cần dùng dây tối đa 60 phút
Phụ kiện
Công suất
Dịch vụ
Hiệu suất cạo râu
Dễ sử dụng
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