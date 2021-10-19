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Ngừng sản xuất

PicoPix MaxTVMáy chiếu di động

PPX720/INT

Âm thanh, độ sáng và tính di động của Xtreme

PicoPix MaxTV chạy trên hệ điều hành Android TV và chiếu hình ảnh lên đến 120 inch ở độ phân giải True Full HD. Máy chiếu di động này có tính năng chỉnh sửa nhiều hình ảnh, độ sáng tự động, pin kéo dài đến 4 giờ và chức năng boombox, mang đến trải nghiệm sử dụng vượt trội.

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh, độ sáng và tính di động của Xtreme

  • 120 inch True FULL HD 1080p

  • Âm thanh và tính di động của Xtreme

  • Trải nghiệm Android TV

  • Chức năng Bluetooth boombox

Lấy nét tự động thông minh

Lấy nét tự động thông minh

Lấy nét tự động bằng một cú nhấp chuột loại bỏ phiền phức và tiết kiệm thời gian so với thiết lập thủ công. Máy ảnh có độ phân giải cao và khả năng lấy nét tự động điều khiển bằng Trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo bạn luôn có được hình ảnh rõ nét nhất một cách tự động.

Tính di động của Xtreme

Tính di động của Xtreme

Máy chiếu PicoPix MaxTV siêu nhỏ gọn được tích hợp mọi chức năng cần thiết. Máy chiếu cung cấp thời lượng pin 4 giờ ở chế độ chiếu hoặc 10 giờ ở chế độ Loa Bluetooth. Chức năng Pin sạc dự phòng cũng sẽ sạc điện tất cả các thiết bị của bạn qua cổng USB-C hoặc USB-A.

Công nghệ TI DLP / REC709

Công nghệ TI DLP / REC709

Công nghệ DLP của Texas Instruments, được sử dụng tại 9/10 rạp chiếu phim trên toàn thế giới, mang đến hình ảnh sống động, độ tương phản sâu và hình ảnh tươi sáng trong mọi điều kiện. Bạn có thể mong đợi một trải nghiệm hình ảnh vô song với màu sắc rực rỡ cung cấp 100% tín hiệu REC709.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV và các nhãn hiệu khác là nhãn hiệu của Google LLC. Google Assistant không có sẵn ở một số ngôn ngữ và quốc gia nhất định.

  2. Máy chiếu để kết nối trực tiếp và để sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính cá nhân, Đầu phát Blu-ray, v.v.