Lấy nét tự động thông minh

Lấy nét tự động bằng một cú nhấp chuột loại bỏ phiền phức và tiết kiệm thời gian so với thiết lập thủ công. Máy ảnh có độ phân giải cao và khả năng lấy nét tự động điều khiển bằng Trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo bạn luôn có được hình ảnh rõ nét nhất một cách tự động.