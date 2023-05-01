Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM7501
Công suất cực lớn với thân máy siêu nhỏ gọn
Máy mát xa mini siêu mỏng này là một công cụ hữu ích cho những người tập thể dục thường xuyên. Với một hệ thống năng động mạnh mẽ, máy có thể cung cấp công suất 10kg đáng kinh ngạc ở độ sâu mát xa 8 mm, rất phù hợp để làm nóng và phục hồi cơ thể sau khi thể thao.
Kích thước nhỏ gọn, công suất đầu ra lớn
Phụ kiện chuyên nghiệp
Với hệ thống động lực mạnh mẽ, thiết bị có thể cung cấp công suất đầu ra 10kg ở độ sâu mát xa 8 mm, đây là một bước đột phá sáng tạo.
Vòng sáng phản hồi cường độ theo thời gian thực bằng màu sắc. Bạn có thể theo dõi áp lực bạn đang sử dụng trên cơ thể để có thể điều chỉnh kế hoạch mát xa theo lời khuyên của chuyên viên vật lý trị liệu.
Tay cầm làm bằng kim loại. Kích thước tổng thể chỉ là 14,5 × 7,5 × 3,5cm, rộng 35mm dễ cầm nắm và có thể đặt vừa trong túi thể thao.
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