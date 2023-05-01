Công suất cực lớn với thân máy siêu nhỏ gọn

Máy mát xa mini siêu mỏng này là một công cụ hữu ích cho những người tập thể dục thường xuyên. Với một hệ thống năng động mạnh mẽ, máy có thể cung cấp công suất 10kg đáng kinh ngạc ở độ sâu mát xa 8 mm, rất phù hợp để làm nóng và phục hồi cơ thể sau khi thể thao.