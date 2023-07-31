Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM7323
Mát xa sâu phục hồi sau tập luyện
Thiết bị này được thiết kế phù hợp cho những người mới tập luyện thể thao. Sóng xung kích 8 mm có thể chạm tới các mô sâu của cơ bắp lớn và giảm mệt mỏi khi chơi thể thao. Các phụ kiện mát xa được thiết kế đặc biệt có thể được sử dụng để mang lại trải nghiệm mát xa khác nhau.
Công suất mạnh dành cho thể thao
Phụ kiện chuyên nghiệp
Dễ sử dụng
Hệ thống động lực cung cấp tần số sóng xung kích lên tới 2800rpm và độ sâu 8 mm, có thể chạm tới các mô sâu của các cơ lớn. Sự mệt mỏi sau khi luyện tập thể thao sẽ giảm đi rõ rệt sau vài phút mát xa với thiết bị này.
Các phụ kiện khác nhau được thiết kế cho mục đích mát xa khác nhau. Với đường cong và các điểm mát xa được thiết kế hợp lý, bạn có thể có được trải nghiệm mát xa phù hợp với các nhóm cơ khác nhau và phục hồi cơ bắp tốt nhất sau khi tập luyện.
Sự cải tiến về thiết kế cấu trúc làm cho thiết bị nhẹ hơn nhiều so với các mẫu đầu tiên, trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng đáng tin cậy. Bạn sẽ dễ dàng tận hưởng dịch vụ mát xa trong thời gian dài hơn.
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