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Máy mát xa

PPM7323

Mát xa sâu phục hồi sau tập luyện

Thiết bị này được thiết kế phù hợp cho những người mới tập luyện thể thao. Sóng xung kích 8 mm có thể chạm tới các mô sâu của cơ bắp lớn và giảm mệt mỏi khi chơi thể thao. Các phụ kiện mát xa được thiết kế đặc biệt có thể được sử dụng để mang lại trải nghiệm mát xa khác nhau.

Xem tất cả lợi ích

Sóng xung kích 8 mm đến các mô cơ sâu

Mát xa sâu phục hồi sau tập luyện

  • Công suất mạnh dành cho thể thao

  • Phụ kiện chuyên nghiệp

  • Dễ sử dụng

Công suất mạnh để phục hồi mô sâu

Hệ thống động lực cung cấp tần số sóng xung kích lên tới 2800rpm và độ sâu 8 mm, có thể chạm tới các mô sâu của các cơ lớn. Sự mệt mỏi sau khi luyện tập thể thao sẽ giảm đi rõ rệt sau vài phút mát xa với thiết bị này.

6 phụ kiện mát xa được thiết kế tốt

Các phụ kiện khác nhau được thiết kế cho mục đích mát xa khác nhau. Với đường cong và các điểm mát xa được thiết kế hợp lý, bạn có thể có được trải nghiệm mát xa phù hợp với các nhóm cơ khác nhau và phục hồi cơ bắp tốt nhất sau khi tập luyện.

Thiết kế trọng lượng nhẹ

Sự cải tiến về thiết kế cấu trúc làm cho thiết bị nhẹ hơn nhiều so với các mẫu đầu tiên, trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng đáng tin cậy. Bạn sẽ dễ dàng tận hưởng dịch vụ mát xa trong thời gian dài hơn.

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