Mát xa sâu phục hồi sau tập luyện

Thiết bị này được thiết kế phù hợp cho những người mới tập luyện thể thao. Sóng xung kích 8 mm có thể chạm tới các mô sâu của cơ bắp lớn và giảm mệt mỏi khi chơi thể thao. Các phụ kiện mát xa được thiết kế đặc biệt có thể được sử dụng để mang lại trải nghiệm mát xa khác nhau.