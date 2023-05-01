Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM7303
Nhỏ gọn và cầm tay
Được trang bị 6 đầu mát xa bao gồm chức năng chườm nóng, mang đến cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa. Chườm nóng điều nhiệt 45 độ, nhỏ gọn và cầm tay, có 5 mức tốc độ giúp nâng cao hiệu quả mát xa, thư giãn.
Chườm nóng
Công suất đầu ra 5kg
6 đầu mát xa
Máy mát xa có trọng lượng nhẹ khoảng 300g và dễ mang theo. Thiết kế hình chữ "T", sơn kim loại và báng cầm rộng 36mm, giúp cầm nắm máy dễ dàng và thoải mái cũng như cất giữ thuận tiện.
Tận hưởng trải nghiệm mát xa mạnh mẽ và ấm áp trong nhiều tình huống: đánh thức sức sống của các nhóm cơ trước khi tập luyện, giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cho người tập thể dục, chữa chứng đau vai gáy cho dân văn phòng, nhanh chóng giảm đau nhức bắp chân cho người đi du lịch, công tác.
Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng kim loại SuperDynamic cải thiện hiệu suất của thiết bị để cung cấp công suất đầu ra 5kg. Điều khiển 5 mức độ mạnh khác nhau chỉ với một nút bấm, giúp thư giãn sâu hơn với từng bước mát xa.
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