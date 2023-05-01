Có thể dùng ở mọi nơi

Tận hưởng trải nghiệm mát xa mạnh mẽ và ấm áp trong nhiều tình huống: đánh thức sức sống của các nhóm cơ trước khi tập luyện, giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cho người tập thể dục, chữa chứng đau vai gáy cho dân văn phòng, nhanh chóng giảm đau nhức bắp chân cho người đi du lịch, công tác.