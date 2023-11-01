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Mát xa chân

PPM6501

Thông minh và có thể gập lại. Mát xa làm ấm tự động

Sản phẩm này được thiết kế để ngâm chân trong nước ấm, thư giãn chân hiệu quả bằng cách kết hợp tác động bằng bong bóng nước và mát xa ấn vào chân, phù hợp cho từng đối tượng mát xa chân khác nhau.

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Bong bóng nước 360°, mát xa chân thoải mái

Thông minh và có thể gập lại. Mát xa làm ấm tự động

  • Làm nóng nhanh 800W

  • 3 cài đặt nhiệt độ

  • Điều khiển từ xa từ tính

Làm nóng nhanh công suất cao

Ba mức nhiệt độ làm nóng không đổi: 40℃, 43℃ và 46℃. Tích hợp bộ phận làm nóng 800W, làm nóng nhanh mà không phải chờ đợi lâu. Khi bạn về đến nhà, chỉ cần bật máy mát xa chân và nước sẽ ấm lên nhanh chóng.

Mát xa với 4 bàn xoay và 2 đĩa đệm

Lòng bàn chân và vòm bàn chân được trang bị 4 bàn xoay điện để xoay và xoa bóp. Bàn xoay có thể tháo rời nên có thể dễ dàng làm sạch và ít bám bụi bẩn hơn. Được trang bị 2 đĩa đệm ở gót chân, máy nhẹ nhàng kích thích và thư giãn cơ bắp. Bạn có thể dễ dàng giảm bớt mỏi chân.

Mụn nước trào ra, dễ chịu đến tận bắp chân

Có 2 vòi phun ở phía dưới máy mát xa. Các tia nước có áp suất phun lên từ các vòi phun, khiến bong bóng nước chạm vào toàn bộ bàn chân, ngay cả bắp chân cũng có thể được mát xa nhẹ nhàng.

Thông số kỹ thuật

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