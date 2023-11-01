Làm nóng nhanh công suất cao

Ba mức nhiệt độ làm nóng không đổi: 40℃, 43℃ và 46℃. Tích hợp bộ phận làm nóng 800W, làm nóng nhanh mà không phải chờ đợi lâu. Khi bạn về đến nhà, chỉ cần bật máy mát xa chân và nước sẽ ấm lên nhanh chóng.