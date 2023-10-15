Bộ điều khiển từ xa để điều chỉnh dễ dàng

Bộ điều khiển kéo dài cho phép bạn điều chỉnh máy mát xa khi ngồi hoặc nằm mà không cần cúi xuống. Có ngăn bảo quản riêng cho bộ điều khiển, dễ dàng tiếp cận và sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn không phải lo lắng làm mất bộ điều khiển.