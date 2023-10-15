Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM6331
Chăm sóc đôi chân và bàn chân
Với chức năng xoa bóp thư giãn và chườm nóng thoải mái, sản phẩm này có thể giúp giảm bớt sự khó chịu ở chân và bàn chân. 2 chế độ của máy được kết hợp với 2 cường độ có thể đáp ứng các nhu cầu mát xa khác nhau, mang lại cảm giác thích thú khi mát xa.
Nút mát xa 3D
Chất liệu vải được lựa chọn kỹ càng
2 chế độ chính
Thiết kế con lăn đôi. Phương pháp sinh học 3D, mô phỏng mát xa bàn tay con người. 8 điểm tiếp xúc lớn trong vùng tiếp xúc rộng, được bố trí ở các độ cao khác nhau giúp thư giãn các cơ như sóng nhấp nhô và mang lại trải nghiệm thoải mái.
Có 2 chế độ: xoa bóp đùi và bắp chân để từ từ giảm áp lực và thư giãn các cơ đang căng cứng; ấn lòng bàn chân giúp thư giãn vòm chân.
Bộ điều khiển kéo dài cho phép bạn điều chỉnh máy mát xa khi ngồi hoặc nằm mà không cần cúi xuống. Có ngăn bảo quản riêng cho bộ điều khiển, dễ dàng tiếp cận và sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn không phải lo lắng làm mất bộ điều khiển.
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