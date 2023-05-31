Tận hưởng giây phút thư giãn

Giúp giảm bớt sự khó chịu ở đầu gối thông qua các chức năng áp suất không khí và chườm nóng. Có nhiều chế độ mát xa và nấc xoay điều chỉnh khác nhau, phù hợp với các nhóm người khác nhau để xoa bóp và thư giãn đầu gối.