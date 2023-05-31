Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM5521
Tận hưởng giây phút thư giãn
Giúp giảm bớt sự khó chịu ở đầu gối thông qua các chức năng áp suất không khí và chườm nóng. Có nhiều chế độ mát xa và nấc xoay điều chỉnh khác nhau, phù hợp với các nhóm người khác nhau để xoa bóp và thư giãn đầu gối.
Mát xa kết hợp
Túi khí bọc toàn bộ
thiết bị đeo sử dụng không dây
Thiết kế mát xa kép, chăm sóc cả hai đầu gối cùng một lúc.
Có thể điều chỉnh 3 mức nhiệt độ chườm nóng để thúc đẩy lưu thông máu, giảm căng cơ hiệu quả, giảm đau cục bộ, giúp mọi người thư giãn hoàn toàn và giảm mệt mỏi trong ngày. Tích hợp hệ thống kiểm soát nhiệt độ NTC chính xác, tự động tắt nguồn khi quá nóng, để đạt được khả năng chống bỏng thông minh.
Có 4 chế độ mát xa được cài đặt sẵn, một nút nhấn để bắt đầu mát xa, mang đến cho bạn sự thoải mái như ý muốn.
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