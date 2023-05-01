Mát xa đa năng, giải phóng áp lực

Được làm bằng vải nhẹ và mỏng, sản phẩm này có thể giảm đau thông qua rung và chườm nóng. Thanh đỡ 3D có thể giữ thắt lưng ổn định để tránh uốn cong quá mức. Được trang bị túi gel lạnh để làm dịu và giảm bong gân cơ.