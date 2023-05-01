Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM4721
Mát xa đa năng, giải phóng áp lực
Được làm bằng vải nhẹ và mỏng, sản phẩm này có thể giảm đau thông qua rung và chườm nóng. Thanh đỡ 3D có thể giữ thắt lưng ổn định để tránh uốn cong quá mức. Được trang bị túi gel lạnh để làm dịu và giảm bong gân cơ.
Mát xa kết hợp
Hỗ trợ âm thanh stereo
Sử dụng không dây
Tích hợp 4 vùng mát xa rung tần số cao, tác động trực tiếp vào vùng cơ bị đau nhức. Bạn có thể thư giãn cơ thắt lưng, đồng thời giảm mệt mỏi và đau nhức cơ bắp.
Có 2 chế độ mát xa khởi động và 2 chế độ mát xa phục hồi sau khi tập luyện. Với 4 vùng ánh sáng nhịp nhàng, trải nghiệm mát xa mang tính công nghệ cao hơn.
Có 2 thanh thép đỡ dạng vòm giúp ổn định cột sống thắt lưng, phân tán áp lực lên cột sống thắt lưng từ phần thân trên, đồng thời bảo vệ và cố định phần thắt lưng.
Đánh giá