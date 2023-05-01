Nhiều núm mát xa để thư giãn cả lưng trên và lưng dưới

Có tới 12 núm mát xa được bố trí ở cả bên trái và bên phải. Một vòng quay diện tích lớn có thể bao phủ toàn bộ lưng để mát xa chính xác tất cả các bộ phận.