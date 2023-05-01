Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM4501
Mát xa toàn bộ lưng
Máy mát xa lưng sử dụng tới 12 nút mát xa nổi. Phạm vi mát xa bao gồm cả thắt lưng và lưng, nhờ vậy bạn có thể ngay lập tức có được trải nghiệm thư giãn toàn bộ lưng. Mát xa nổi bảo vệ sức khỏe của bạn.
Nhiều núm mát xa nổi
Chườm nóng tĩnh nhiệt
Điều khiển một phím
Có tới 12 núm mát xa được bố trí ở cả bên trái và bên phải. Một vòng quay diện tích lớn có thể bao phủ toàn bộ lưng để mát xa chính xác tất cả các bộ phận.
Máy được thiết kế dựa trên sự hiểu biết chuyên sâu về đường cong cơ thể con người, giúp cho máy mát xa phù hợp hơn với cơ thể và đạt được trải nghiệm mát xa tốt hơn
Bộ điều nhiệt chườm nóng 42 độ (3 độ). Các núm mát xa sẽ vừa xoa bóp vừa làm nóng vùng được xoa bóp để đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, loại bỏ sưng đau và giảm đau nhức cơ bắp.
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