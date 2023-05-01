Máy mát xa cá nhân và điều chỉnh tư thế

Đai mát xa này có trọng lượng nhẹ và có thể đeo được. Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm mát xa rung sâu và chườm nóng lên vai bất cứ lúc nào. Cảm biến tư thế tích hợp thông minh có thể đưa ra lời nhắc nhẹ nhàng khi phát hiện tư thế sai.