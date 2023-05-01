Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM4361
Máy mát xa cá nhân và điều chỉnh tư thế
Đai mát xa này có trọng lượng nhẹ và có thể đeo được. Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm mát xa rung sâu và chườm nóng lên vai bất cứ lúc nào. Cảm biến tư thế tích hợp thông minh có thể đưa ra lời nhắc nhẹ nhàng khi phát hiện tư thế sai.
Mát xa vai sâu VibWave
Chườm nóng nhiệt độ không đổi
Dụng cụ hỗ trợ tập cơ vai đàn hồi 3D
Nhắc nhở tư thế không đúng
Với các cảm biến nhiệt độ tích hợp, mô-đun mát-xa được kiểm soát tốt sẽ cung cấp một liệu pháp chườm nóng thư giãn để cải thiện lưu thông máu cơ bắp.
Mát xa VibWave sử dụng rung tần số cao đi sâu vào cơ bắp và thư giãn các mô cơ một cách hiệu quả.
Phần thân có đường cắt nổi vừa vặn với lưng của bạn và các dải đàn hồi giúp giảm bớt gánh nặng cho cơ vai và giúp bạn duỗi thẳng lưng.
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