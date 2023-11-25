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Đai mát xa thắt lưng

PPM4331

Thể dục & mát xa, tác dụng kép của tập thể dục & thư giãn

Kết hợp chức năng xung điện EMS và chườm nóng, thúc đẩy lưu thông máu ở vùng eo và bụng, đồng thời giảm đau cơ và khó chịu. Đi kèm nhiều mức nhiệt độ và cường độ mát xa phù hợp cho nhiều người sử dụng.

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Ion bạc × EMS × chườm nóng, mát xa thư giãn

Thể dục & mát xa, tác dụng kép của tập thể dục & thư giãn

  • Xung điện EMS

  • 3 mức nhiệt độ

  • Thiết kế có thể tháo rời

Vải nano bạc giúp thu nhiệt và thúc đẩy đổ mồ hôi

Được làm bằng lớp lót phủ ion bạc có hoạt tính cao, đai dẫn nhiệt nhanh và khóa nhiệt độ trong thời gian dài. Với chức năng chườm nóng, đai có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể ngay cả khi đang ngồi và thúc đẩy đổ mồ hôi. Đeo đai trong khi tập thể dục có thể tăng tốc độ đốt cháy calo và cải thiện hiệu quả tập thể dục. Có 3 mức nhiệt độ là 40, 45 và 50.

Bao quanh thoải mái bảo vệ phần eo và bụng của bạn

Chất liệu vải có độ co giãn cao vừa vặn với eo và bụng, tạo cảm giác thoải mái khi đeo. Đai làm săn chắc vùng eo và bụng mà không làm co cơ thể. Đai phù hợp với các đường cong của eo và bụng và tác dụng lực đều lên eo và bụng. Đai kéo dài theo chiều dọc và hỗ trợ theo chiều ngang để phân tán áp lực lên cột sống thắt lưng khi tập thể dục và giảm chấn thương khi chơi thể thao.

Mát xa xung điện nhỏ EMS tăng tốc chuyển động cơ bắp

Cài đặt tần số EMS được nâng cấp để giúp cơ bắp di chuyển độc lập, cho phép bạn tập thể dục cho vùng eo và bụng khi ngồi hoặc đứng.

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