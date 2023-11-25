Bao quanh thoải mái bảo vệ phần eo và bụng của bạn

Chất liệu vải có độ co giãn cao vừa vặn với eo và bụng, tạo cảm giác thoải mái khi đeo. Đai làm săn chắc vùng eo và bụng mà không làm co cơ thể. Đai phù hợp với các đường cong của eo và bụng và tác dụng lực đều lên eo và bụng. Đai kéo dài theo chiều dọc và hỗ trợ theo chiều ngang để phân tán áp lực lên cột sống thắt lưng khi tập thể dục và giảm chấn thương khi chơi thể thao.