Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM4325
Tận hưởng sự chăm sóc ấm áp thuần khiết
Được làm bằng vải Lycra, đai mát xa thắt lưng có trọng lượng nhẹ và mỏng. Đai được trang bị chức năng chườm nóng để thúc đẩy lưu thông máu hiệu quả và giảm đau và khó chịu ở thắt lưng. Bộ điều khiển có thể tháo rời từ tính và cầm tay dễ dàng.
Chườm nóng diện tích lớn
Tùy chọn mát xa đa cấp độ
Bộ điều khiển có thể tháo rời
Hai vùng trước và sau được làm nóng đồng thời, có thể điều chỉnh 3 mức 45-55 độ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu hiệu quả, giảm đau lưng, khó chịu vùng bụng.
Trọng lượng tịnh của toàn bộ thiết bị là 185g, thân đai mỏng nhẹ có thể đeo thoải mái, không gây đè ép và khó chịu.
Thời gian làm việc được hẹn giờ là 30 phút để tự động ngắt điện, giúp tránh mát xa quá mức và khó chịu do mẩn đỏ và sưng tấy trên da.
2.0
trên 5
1
Đánh giá
Horse88
17/08/2025
Philippines
Great idea but disappointing longevity.
(Honest Review) Philips Waist Massager When I first tried this, it was honestly a game changer for period cramps with the heat and massage combination. Unfortunately, after about ~7 battery cycle (charged using the phillips cable), the performance declined sharply. The heating function has stopped working altogether, and the massage only runs for an average of 26 seconds before stopping completely (across 10 trials). In reality, when you are in pain, the 26 seconds feels like 5-10 seconds which barely provides relief of any sort. The concept is great, and if it were more durable and consistent, this could easily be a 5/5 must-have product. I am left disappointed in its current form- as it feels underdeveloped and not built to last. :(( TLDR: 2/5 - Great idea but disappointing longevity.
Đánh giá này được thực hiện cho PPM4325 Waist massager
Ngày Sử Dụng 2025-04-17
Đánh giá này được thực hiện cho PPM4325 Waist massager
Ngày Sử Dụng 2025-04-17