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NECK MASSAGERĐai mát xa

PPM3522

Xoa bóp làm ấm để thư giãn cơ thể và tâm trí

Kết hợp chức năng chườm nóng 2 mức độ với lựa chọn xoa bóp 6 vùng, có thể mát xa và thư giãn vai, cổ, lưng cũng như eo, chân và cánh tay. Các chế độ mát xa và mức cường độ khác nhau phù hợp với các nhóm người khác nhau.

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Mát xa 6 vùng ở vùng lưng trên

Xoa bóp làm ấm để thư giãn cơ thể và tâm trí

  • Xoa bóp và miết

  • 2 mức độ chườm nóng

  • Thiết kế đeo kép

Các nút mát xa được nâng cấp để có hiệu quả mát xa tốt hơn

Các nút mát xa 3D được bố trí theo đường cong của vai và cổ để bao phủ diện tích mát xa lớn hơn. Các đầu mát xa phía trên rộng khoảng 95mm giúp tăng độ bao phủ mát xa và giúp nâng, kéo cơ mạnh mẽ. Các đầu mát xa phía dưới dài khoảng 75mm, bộ phận mát xa được điều chỉnh hợp lý giúp đẩy, ấn các cơ thang.

Góc xiên 45° để phù hợp với đường cong vai và cổ

Các nút mát xa nằm ở góc 45 độ, vừa vặn với các đường cong của cơ thể con người và mô phỏng động tác xoa bóp và miết bằng tay để mang lại trải nghiệm thoải mái và mạnh mẽ.

Thời lượng pin 90 phút, không lo hết pin

Đai mát xa được tích hợp pin dung lượng lớn 2000mAh. Sau khi sạc đầy, máy có thể sử dụng được trong khoảng 90 phút. Mát xa theo lịch thông minh 10 phút mỗi ngày: Trong khi thưởng thức ly cà phê thơm ngon, bạn có thể đánh thức sức sống cho vai và cổ.

Thông số kỹ thuật

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