Xoa bóp làm ấm để thư giãn cơ thể và tâm trí

Kết hợp chức năng chườm nóng 2 mức độ với lựa chọn xoa bóp 6 vùng, có thể mát xa và thư giãn vai, cổ, lưng cũng như eo, chân và cánh tay. Các chế độ mát xa và mức cường độ khác nhau phù hợp với các nhóm người khác nhau.