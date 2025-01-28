Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM3306
Mềm nhẹ, thư giãn cổ đơn giản
Đai mát xa cổ sử dụng mút hoạt tính hai lớp có độ đàn hồi cao làm lớp bên trong, với chức năng mát xa rung tần số cao 4 điểm. Đai đi kèm một lớp chườm ấm diện tích lớn giúp các cơ cổ thư giãn nhanh chóng
Mát xa rung
Đỡ toàn diện
Chườm nóng tĩnh nhiệt
Hơi nóng thấm sâu vào vùng mát xa đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và giúp giảm căng cơ. Nhiệt độ cài đặt sẵn hợp lý mang lại trải nghiệm chườm nóng thoải mái và an toàn, tránh bị bỏng do tai nạn.
4 núm mát xa được thiết kế cho những phần cổ dễ bị mỏi. Thư giãn các bộ phận mệt mỏi thông qua chế độ rung tần số cao, lắc nhanh và giải phóng sự mệt mỏi của cơ bắp.
Đặt trước thời gian làm việc 15 phút để tự động tắt, tránh làm tổn thương mô cơ hoặc da một cách hiệu quả do xoa bóp quá mức hoặc chườm nóng.
1.0
trên 5
1
Đánh giá
TravellerHeadaches
28/01/2025
Philippines
Poor quality. Does not last at all!
Poor quality. Only usable from Dec 20 - Jan 20. Bought from The Nest Greenhills. Now Impossible to fully charge despite numerous tries (diff cable, plug back in and remove, etc) only usable for 5 minutes. Avoid buying this. Only nice at first but complete waste after
Ưu điểm
Light. Works well when working before it breaks after 1 month.
Khuyết điểm
Bad bad bad quality and longevity. Does not work anymore.
Đánh giá này được thực hiện cho PPM3306 Neck massager
Ngày Sử Dụng 2023-12-28
Đánh giá này được thực hiện cho PPM3306 Neck massager
Ngày Sử Dụng 2023-12-28