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Đai mát xa cổ

PPM3306

1

| (1) Đánh giá

Mềm nhẹ, thư giãn cổ đơn giản

Đai mát xa cổ sử dụng mút hoạt tính hai lớp có độ đàn hồi cao làm lớp bên trong, với chức năng mát xa rung tần số cao 4 điểm. Đai đi kèm một lớp chườm ấm diện tích lớn giúp các cơ cổ thư giãn nhanh chóng

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Xoa dịu theo nhịp bốn điểm

Mềm nhẹ, thư giãn cổ đơn giản

  • Mát xa rung

  • Đỡ toàn diện

  • Chườm nóng tĩnh nhiệt

Chườm nóng, loại bỏ sưng tấy, giảm mệt mỏi

Hơi nóng thấm sâu vào vùng mát xa đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và giúp giảm căng cơ. Nhiệt độ cài đặt sẵn hợp lý mang lại trải nghiệm chườm nóng thoải mái và an toàn, tránh bị bỏng do tai nạn.

Mát xa nhiều bộ phận

4 núm mát xa được thiết kế cho những phần cổ dễ bị mỏi. Thư giãn các bộ phận mệt mỏi thông qua chế độ rung tần số cao, lắc nhanh và giải phóng sự mệt mỏi của cơ bắp.

Mát xa hẹn giờ thông minh, tránh mát xa quá mức gây tổn thương

Đặt trước thời gian làm việc 15 phút để tự động tắt, tránh làm tổn thương mô cơ hoặc da một cách hiệu quả do xoa bóp quá mức hoặc chườm nóng.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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1.0

trên 5

1

Đánh giá

5
4
3
2

28/01/2025

Philippines

Philippines

Poor quality. Does not last at all!

Poor quality. Only usable from Dec 20 - Jan 20. Bought from The Nest Greenhills. Now Impossible to fully charge despite numerous tries (diff cable, plug back in and remove, etc) only usable for 5 minutes. Avoid buying this. Only nice at first but complete waste after

Ưu điểm

Light. Works well when working before it breaks after 1 month.

Khuyết điểm

Bad bad bad quality and longevity. Does not work anymore.

Đánh giá này được thực hiện cho PPM3306 Neck massager

Ngày Sử Dụng 2023-12-28

Đánh giá này được thực hiện cho PPM3306 Neck massager

Ngày Sử Dụng 2023-12-28

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